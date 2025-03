En 2007, Nassim Nicholas Taleb publicó un libro titulado El cisne negro, en el que analizó eventos cuya ocurrencia es altamente improbable, pero que cuando se verifican “te llevan puesto”. Dije entonces, y ratifico ahora, que la obra es de lectura fascinante, pero no sirve para adoptar decisiones.

Pues bien, la semana pasada en Bahía Blanca apareció un cisne negro porque en pocas horas llovieron alrededor de 300 milímetros. Desastre que provocó 16 muertos confirmados, buen número de desaparecidos, casas, negocios y hospitales anegados, autos flotando por las calles, rutas cortadas, etc.

Estas líneas están inspiradas más por la pasión que por la razón, rematando en un esperanzador mensaje que surge de la experiencia humana y las lecturas de la historia.

Fuerte abrazo a los familiares y amigos de los fallecidos, y fraterno acompañamiento a quienes buscan seres queridos. Agradecimiento a quienes pagan los impuestos, que posibilitaron que el Estado nacional enviara a Bahía Blanca un aporte en efectivo, además de movilizar a las fuerzas armadas. Agradecimiento también a los bomberos, a los voluntarios, etc.; y a quienes, desde muchos puntos del país, están enviando mercaderías y dinero en efectivo.

Indignación por los “fiscales severísimos” que conviven con nosotros, quienes dicen que “cómo no se previó esto” (¿piensan que los bahienses deberían haber puesto sus heladeras y sus autos en el techo de sus casas o haber construido sus viviendas sobre pilotes, como en el delta del Paraná?), y critican la falta de coordinación. Por el contrario, aplaudo todos los esfuerzos, al comienzo improvisados, y con el tiempo más coordinados.

Lo que pasó en Bahía Blanca y sus alrededores fue grave, pero afortunadamente fue una desgracia local. Esto quiere decir que el aparato productivo que posibilitará la recuperación está intacto. Diferente hubiera sido si la inundación se hubiera producido entre Río Gallegos y la ciudad de Salta.

Hermanos de Bahía Blanca: solo quien vivió lo que les acaba de suceder puede sentir el estupor, la bronca, etc. que ustedes están sintiendo. Pero me atrevo a hacer el siguiente pronóstico: ustedes se van a recuperar antes de lo que ahora están pensando. Porque la vida tiene una fuerza que sólo se dispara frente a las vicisitudes. No será fácil, pero; ¿quién dijo que la vida es fácil? El resto de los argentinos les decimos ¡ánimo, fuerza!

