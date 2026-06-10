“¿Dónde está el hambre?”: con los restos de una vaca carneada al hombro, un productor irrumpió en un municipio para denunciar un delito

La indignación y la impotencia pudieron más que cualquier protocolo. Con parte de una media res de una vaca al hombro, que todavía goteaba sangre, el productor ganadero Hernán Carbajales ingresó al municipio de General Acha, en La Pampa, para reclamar respuestas luego de sufrir un nuevo hecho de abigeato en su establecimiento Peñi Hue, ubicado a 5 kilómetros al oeste de General Acha, casi pegado al pueblo.

La escena, registrada en un video que rápidamente comenzó a circular entre productores y vecinos de la región, refleja el profundo malestar que existe en sectores rurales frente a reiterados episodios de robo y faena clandestina de animales.

Según denunció el productor, la vaca había sido carneada dentro de su campo y los responsables solo se llevaron algunos cortes. El caso tuvo un agravante adicional: el animal estaba preñado.

Lejos de limitarse a realizar una denuncia formal, Carbajales decidió trasladar parte de los restos hasta la sede municipal para visibilizar la situación y exigir respuestas de las autoridades. Mientras recorría las instalaciones con los restos del animal sobre sus hombros, pidió ser recibido por el intendente de General Acha, Abel Sabarots (UCR).

Le faenaron una yegua y una vaca, y llevó los restos a la Municipalidad de General Acha

En las imágenes se lo observa visiblemente molesto y con un discurso dirigido tanto a las autoridades como a quienes supuestamente justifican este tipo de delitos bajo argumentos vinculados a la necesidad económica. “Esto es hambre. ¿Dónde está el hambre?”, lanzó.

La frase fue repetida varias veces durante su reclamo. “Quiero que me diga, mi intendente, dónde está el hambre”, expresó. El productor cuestionó además lo que definió como intentos de relativizar o minimizar este tipo de hechos. “Qué tanta politiquería barata”, afirmó.

Su enojo también apuntó al esfuerzo económico que implica sostener una actividad productiva que luego resulta afectada por este tipo de delitos. “Porque los pelotudos pagamos las guías para que todo este circo funcione”, sostuvo.

Durante la protesta recordó que el animal faenado estaba gestando una cría. “Esta vaca estaba preñada y la mataron ayer”, dijo. A continuación reiteró su pedido de mantener una audiencia con el jefe comunal. “Así que quiero hablar con el intendente”, reclamó.

Así encontró el productor a su yegua criolla preñada degollada y luego carneada en el campo de General Acha

El episodio generó una fuerte repercusión entre productores agropecuarios de la región, donde el abigeato continúa siendo una de las principales preocupaciones vinculadas a la seguridad rural.

En diálogo con LA NACION, Carbajales contó que el episodio que lo llevó a ingresar al municipio con los restos de la vaca fue la culminación de varios días de impotencia y bronca. Según relató, el mismo fin de semana también sufrió la pérdida de una yegua criolla pura que estaba próxima a parir.

“No es la primera vez que nos sucede. En menos de 24 horas me mataron también una yegua criolla pura a punto de parir”, afirmó. El productor explicó que el sábado por la mañana encontró al animal faenado dentro del establecimiento y que, mientras recorría el campo, escuchó disparos que más tarde relacionaría con la vaca hallada días después.

El lunes pasado, Carabajales encontró una vaca carneada y también degollada en el campo de General Acha

“Cuando encontramos la yegua escuchamos los tiros que seguramente habían impactado en otro animal. Por un tema climático no los pudimos encontrar. Había mucha neblina y llovizna”, recordó.

La vaca apareció recién el lunes por la tarde. “La encontramos de la misma manera que la yegua, degollada y sin los lomos. De la yegua solo se llevaron los lomos y el matambre. Los dos animales estaban al parir, que es lo que más indigna”, señaló.

Para Carbajales, el problema del abigeato en la región se ha naturalizado. “Es una epidemia en la zona, es generalizado y es como que no pasa nada y nadie lo visibiliza”, sostuvo. Según dijo, tras la difusión del video recibió llamados de numerosos productores que atraviesan situaciones similares. “Muchos me dicen que ni siquiera denuncian porque sienten que no sirve para nada porque nadie hace nada”, agregó.

El productor aseguró que, a pesar de haber realizado las denuncias correspondientes, no obtuvo respuestas. “Hice la denuncia el sábado y nadie, absolutamente nadie, me llamó para decirme que iban a hacer algo. Hubo una indiferencia total”, expresó.

Más allá de la pérdida económica, explicó que la muerte de la yegua tuvo un impacto especial para su familia. “Una vaca es producción, aunque duele que la maten de esa manera. Pero el caballo tiene otro vínculo con la persona, con los chicos. El caballo es parte de la familia”, afirmó.

Carbajales también aclaró que la protesta frente al municipio no fue un acto impulsivo ni individual. “No fui solo al municipio, fui con mi mujer. No soy un loco desencajado. Ella trabaja conmigo, vive conmigo y estaba tan indignada como yo”, contó.

Sobre las imágenes que se viralizaron en redes sociales, reconoció que actuó impulsado por el cansancio acumulado. “El video muestra una persona enojada, indignada y muy cansada. Quizás no fue la manera correcta, pero me superó la impotencia y la falta de empatía”, reflexionó.

A diferencia de sus críticas hacia la falta de respuestas institucionales, destacó el trabajo de los efectivos rurales. “Con la Policía Rural solo tengo palabras de agradecimiento porque están al pie del cañón siempre; el problema es más arriba”, concluyó.