Aunque con una leve moderación respecto de los pronósticos de mitad de año, la litigiosidad laboral se encamina a marcar un nuevo récord histórico.

Según un informe del Diagnóstico Estratégico de la Litigiosidad elaborado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y los registros de su Radar de Riesgo, en 2026 ingresarán 135.377 juicios por accidentes laborales y enfermedades profesionales.

La cifra es una reducción frente a las 138.243 demandas que las aseguradoras habían estimado en septiembre. No obstante, el volumen proyectado consolidará una suba interanual del 5,9% respecto de 2025 y será la mayor cifra de causas judiciales en los 30 años del sistema .

El flujo sostenido de litigios generará un sobrecosto total estimado en US$2347 millones sobre las empresas empleadoras y las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). A nivel general, la carga adicional equivale a un promedio de US$247 por cada trabajador registrado cubierto por el sistema.

El sobrecosto laboral proyectado para 2026 de equivale al 1,5% de la masa salarial del sistema Magnific

Mientras tanto, el índice de judicialidad (tasa de litigiosidad) a nivel nacional alcanzará las 189,6 demandas por cada 1000 siniestros notificados, en un contexto en el que la siniestralidad se proyecta en 31,9 casos por cada 1000 trabajadores asegurados.

Impacto macroeconómico

El impacto financiero calculado por la SRT le escapa a la esfera de las aseguradoras y se traslada al del sector productivo. Es que el sobrecosto laboral proyectado para 2026 de US$2347 millones equivale al 1,5% de la masa salarial global del sistema.

Para dimensionar el peso en la economía real, el informe destaca que este sobrecosto equivale a la contratación anual de 139.000 trabajadores formales o al pago de 1,8 millones de salarios mensuales. La cifra es comparable con 8,9 millones de Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), 8 millones de jubilaciones mínimas y representa seis meses de las cuotas que las empresas pagan a las ART para tener cobertura.

Dos factores, según la SRT, explican un desfase entre la evolución de la siniestralidad laboral y la cantidad de litigios en los tribunales laborales.

En primer lugar, el relevamiento confirma que el 89% de las demandas tramitadas a nivel nacional corresponden a reclamos especulativos: expedientes que llegan a sede judicial pese a haber sido rechazados por tratarse de contingencias de origen no laboral, al estar dictaminados con un 0% de incapacidad en las comisiones médicas, o judicializados de manera directa sin ninguna denuncia previa ante el sistema.

Segundo, se ubica la denominada “brecha de incapacidad”, definida como la distancia entre el nivel de daño al trabajador que determina la instancia administrativa (Comisiones Médicas/ART) y el que finalmente adjudican los jueces en sus sentencias.

El 89% de las demandas laborales a nivel nacional corresponden a reclamos especulativos Shutterstock - Shutterstock

Aunque ambos casos deben resolverse bajo los mismos parámetros técnicos y utilizar la escala oficial de evaluación de incapacidades, para el período 2017-2026 la diferencia promedio a nivel nacional se situó en 11,3 puntos porcentuales a favor del fallo judicial. Esa divergencia incrementa de forma directa las indemnizaciones resultantes y eleva los honorarios periciales y de los abogados intervinientes, lo que resulta en dicho sobrecosto.

Mapa del riesgo

El estudio presenta un patrón de concentración geográfica, al segmentar a las provincias en tres escalas.

De las 24 jurisdicciones, apenas siete distritos clasificados en “Riesgo Alto” concentran el 69% de los trabajadores cubiertos y el 86% de los juicios del país. Si se suman las seis provincias de riesgo intermedio, el universo reúne al 84% de los dependientes y al 97% de las demandas.

El núcleo se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reúne al 54% de los puestos de trabajo registrados (3,1 millones de asalariados en territorio bonaerense y 2,06 millones en la Ciudad de Buenos Aires).

El sobrecosto por litigios laborales equivale a un promedio de 247 dólares por cada trabajador registrado Freepik

En la provincia de Buenos Aires se proyectan 51.564 demandas (+5% anual), con un costo extra de US$981,1 millones (US$317 por empleado) y un 90% de litigiosidad originada sin reconocimiento médico administrativo previo.

En la Ciudad Autónoma, se esperan 26.187 causas (+4,1%), con un sobrecosto de US$548,9 millones (US$266 por trabajador), un índice de judicialidad de 254,4 por cada mil siniestros y un 93% de litigiosidad sin aval previo.

En esa línea, el reporte expone heterogeneidades regionales donde coinciden casos de alto costo per cápita, alta conflictividad y demoras en reformas normativas:

San Luis: presenta la mayor carga financiera del país, con un sobrecosto de US$823 por trabajador (más del triple de la media argentina), un índice de judicialidad de 354,7 y una brecha de incapacidad promedio de 18,2 puntos porcentuales.

presenta la mayor carga financiera del país, con un sobrecosto de US$823 por trabajador (más del triple de la media argentina), un índice de judicialidad de 354,7 y una brecha de incapacidad promedio de 18,2 puntos porcentuales. Chubut: constituye el epicentro procesal relativo nacional, al registrar una tasa de 378,1 expedientes por cada mil siniestros notificados y US$400 de sobrecosto individual.

constituye el epicentro procesal relativo nacional, al registrar una tasa de 378,1 expedientes por cada mil siniestros notificados y US$400 de sobrecosto individual. Santa Fe: es una de las mayores alertas del sistema, al sumar 20.059 causas proyectadas (+9,7%), el segundo ratio de juicios por siniestro (370,2) y un 93% de litigiosidad especulativa. A pesar de que su brecha pericial es de las más bajas del país (6,2 puntos), el impacto reside en el volumen, ya que la provincia arrastra demoras en la conformación de su cuerpo médico forense neutral.

es una de las mayores alertas del sistema, al sumar 20.059 causas proyectadas (+9,7%), el segundo ratio de juicios por siniestro (370,2) y un 93% de litigiosidad especulativa. A pesar de que su brecha pericial es de las más bajas del país (6,2 puntos), el impacto reside en el volumen, ya que la provincia arrastra demoras en la conformación de su cuerpo médico forense neutral. Mendoza: tiene el récord nacional en composición cuestionada de reclamos, con un 94% de juicios sin incapacidad previa o no denunciados, un costo individual de US$389 y 9.886 causas proyectadas.

tiene el récord nacional en composición cuestionada de reclamos, con un 94% de juicios sin incapacidad previa o no denunciados, un costo individual de US$389 y 9.886 causas proyectadas. Jujuy: conjuga un sobrecosto elevado (US$573) con 84% de litigiosidad especulativa y una brecha de 18,2 puntos.

conjuga un sobrecosto elevado (US$573) con 84% de litigiosidad especulativa y una brecha de 18,2 puntos. La Rioja: encabeza la divergencia de valoración médica judicial con una brecha pericial de 21,7 puntos, la más abultada de la Argentina.

Hacia el futuro, el diagnóstico de la SRT concluye que desactivar esta pérdida económica exigirá avanzar en la homogeneización de criterios de peritaje en la Justicia y acelerar la instrumentación efectiva de la Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo —particularmente la conformación de cuerpos periciales independientes de los montos de las sentencias y el avance en la adhesión de las provincias rezagadas del NOA— para recuperar la previsibilidad de los costos de la economía formal.