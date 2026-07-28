Banco Macro y Brangus sellaron una alianza estratégica para impulsar el financiamiento de los productores

Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus sellaron una alianza estratégica con el objetivo de fortalecer el acceso al financiamiento para los productores de la raza y acompañar el crecimiento de la actividad ganadera. El convenio, firmado durante la 138a. Exposición Rural de Palermo, permitirá que cabañeros y productores de distintas escalas accedan a herramientas financieras especialmente diseñadas para potenciar sus inversiones.

El Gran Campeón Macho Brangus en la Exposición Rural de Palermo Hernán Zenteno - La Nación

El acuerdo fue suscripto por el presidente de Banco Macro, Jorge Brito, y el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Mauricio Groppo, y busca combinar la oferta financiera de la entidad con el desarrollo de una de las razas bovinas que más creció en la ganadería argentina en los últimos años.

A partir de este convenio, los productores Brangus podrán acceder a “créditos exclusivos para la compra de reproductores, la retención de vientres y la incorporación de tecnología”, tres ejes considerados estratégicos para mejorar la productividad y sostener el crecimiento de los rodeos.

Además del financiamiento, el acuerdo contempla la participación de Banco Macro en las principales actividades organizadas por la Asociación, entre ellas la Exposición Nacional de la raza Brangus, la Exposición Rural de Palermo y los remates que se realizan en distintos puntos del país.

Según destacaron las instituciones, la alianza apunta a brindar herramientas concretas para que los productores puedan continuar invirtiendo en un contexto donde el acceso al crédito resulta clave para sostener los planes de crecimiento.

En ese sentido, señalaron que la unión entre Banco Macro y Brangus Argentina “no es solo un acuerdo comercial, sino un diferencial competitivo para el productor”. Agregaron que mediante esta alianza “se integran las mejores soluciones financieras del banco con la genética ganadera líder del país”.

También remarcaron que los productores agropecuarios contarán con “las herramientas que en la actualidad necesitan: previsibilidad y capacidad para seguir invirtiendo”.

Para Banco Macro, el convenio representa un paso más en su estrategia de consolidar su presencia en el interior productivo y profundizar el vínculo con el sector agropecuario.

De acuerdo con la entidad, el acuerdo permitirá fortalecer su relación con una cartera de clientes de alto valor, integrada por cabañeros y productores medianos y grandes que demandan financiamiento de manera permanente para la compra de reproductores, la retención de vientres y la incorporación de nuevas tecnologías.

Para la Asociación Argentina de Brangus, en tanto, la cooperación permitirá ampliar las oportunidades de negocios de sus asociados y respaldar el crecimiento que viene mostrando la raza en todo el país. Según se informó, el convenio beneficiará a más de 500 socios activos de la entidad y a los 20.000 usuarios registrados en la plataforma de Brangus, quienes dispondrán, dijeron, de un respaldo financiero para acompañar sus proyectos de inversión.

Por último, las entidades señalaron que el productor necesita hoy soluciones financieras integrales para acompañar cada etapa de su negocio. En ese sentido, destacaron que “el campo puede potenciar los resultados de su campaña mediante créditos para la compra de insumos, repuestos y maquinaria agrícola, financiamiento para inversiones, operaciones con granos, adquisición de insumos con condiciones especiales y herramientas para realizar transacciones digitales”.