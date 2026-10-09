Banco Nación concentró el 37% del crecimiento del crédito al sector privado en 2026

En el año de su 135° aniversario, el Banco Nación amplió su participación en el mercado crediticio y se consolidó como uno de los principales impulsores del financiamiento al sector privado. Entre enero y septiembre de 2026, la entidad incrementó su cartera de préstamos en $6,3 billones, un monto equivalente al 36,8% del crecimiento registrado por el conjunto del sistema financiero.

Según los datos de la entidad, la cartera de crédito al sector privado creció un 39,2% en ese período, frente al 15% registrado por el resto de las entidades financieras. Como resultado, el Banco Nación alcanzó una participación de mercado del 21,2%, tres puntos porcentuales por encima de la que tenía en diciembre de 2025.

El crecimiento se observó tanto en el financiamiento a las familias como en el destinado a las empresas, aunque con diferencias entre los segmentos. En el caso de los préstamos a personas, las financiaciones en pesos —sin incluir los saldos de tarjetas de crédito— aumentaron un 55,1% en los primeros nueve meses del año. En el resto del sistema, el incremento fue del 10,5%.

De esta manera, el Banco Nación explicó el 58,1% de la expansión del crédito a las familias. La evolución de esta cartera refleja el mayor peso de la entidad en un segmento que abarca distintas necesidades de financiamiento de los hogares.

El financiamiento a las empresas

En el segmento de Banca Empresas, la cartera de préstamos en pesos del Banco Nación creció un 30,5% entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, por encima del 23,7% registrado por el resto del sistema financiero. La entidad aportó el 22,7% del incremento total de ese segmento.

A su vez, los préstamos en moneda extranjera mostraron una evolución favorable. En un contexto de mayor demanda de financiamiento en dólares, la cartera de créditos del Banco Nación en esa moneda creció un 40,2% durante los primeros nueve meses de 2026. La dinámica se inscribe en la recuperación de esta alternativa de financiamiento, especialmente relevante para actividades productivas y comerciales.

El protagonismo en el crédito hipotecario

Uno de los datos más destacados del período se registró en el financiamiento para la adquisición de vivienda. A septiembre de 2026, la cartera de créditos hipotecarios del Banco Nación alcanzó un saldo promedio de aproximadamente $4 billones, con un crecimiento del 71,7% respecto de diciembre del año pasado.

En el mismo período, el resto del sistema financiero expandió su cartera hipotecaria un 19,6%. Así, el ritmo de crecimiento del Banco Nación fue 3,7 veces superior al del resto de las entidades.

La participación de la institución también se refleja en su aporte a la expansión total del mercado: explicó el 73,4% del incremento del crédito hipotecario destinado a vivienda durante 2026. En otros términos, casi tres de cada cuatro pesos del nuevo financiamiento hipotecario otorgado por el sistema en el período correspondieron al Banco Nación.

En este escenario, la entidad anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario, una iniciativa mediante la cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) canalizará hasta $2 billones hacia las entidades financieras a través de licitaciones periódicas.

El mecanismo busca contribuir a ampliar la capacidad de otorgamiento de préstamos hipotecarios mediante la disponibilidad de fondos de largo plazo ajustables por inflación, uno de los factores que condicionan el desarrollo de este tipo de financiamiento. La iniciativa se presenta en un contexto en el que el mercado comienza a mostrar señales de recuperación después de varios meses de menor dinamismo.

Con presencia en todo el país, el Banco Nación mantiene así una participación relevante en el financiamiento a las familias y al sector productivo. Los datos correspondientes a los primeros nueve meses de 2026 muestran una expansión de su cartera superior a la del resto del sistema, con especial incidencia en el crédito para la vivienda.

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