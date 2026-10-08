Calendario PNC de la Anses: cuándo se cobran las Pensiones no Contributivas de octubre 2026

Los titulares de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que mensualmente reciben PNC (Pensiones No Contributivas) ya pueden consultar la fecha exacta de pago, correspondiente al mes de octubre de 2026.

Las PNC en cotubre aumentan un 1,66% Shutterstock - Shutterstock

En el décimo mes del año, las prestaciones sociales de Anses tienen un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

En el caso de las PNC, la fecha de acreditación coincide con la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del mes del organismo previsional.

Cuándo se cobra la PNC de octubre 2026

La acreditación y pago de las PNC quedan acotadas a la segunda semana del mes y se abonan desde el jueves 8 hasta el jueves 15 de octubre.

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0 y 1 8 de octubre DNI terminados en 2 y 3 9 de octubre DNI terminados en 4 y 5 13 de octubre DNI terminados en 6 y 7 14 de octubre DNI terminados en 8 y 9 15 de octubre

Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en octubre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $435.748,51 $70.000 $505.748,51 Jubilación máxima $2.932.174,86 - $2.932.174,86 PUAM $348.598,80 $70.000 $418.598,8 PNC (Invalidez/Vejez) $305.023,95 $70.000 $375.023,95

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

El organismo previsional difundió las fechas de pago de las PNC

Cuánto cobran de bono los titulares de PNC

Aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51.