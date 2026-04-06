Banco Nación: estos son los requisitos para sacar un crédito hipotecario de $100 millones

El Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece créditos hipotecarios en UVA desde 2016 para compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas. Conocer los requisitos y condiciones antes de iniciar el trámite puede marcar la diferencia a la hora de planificar el financiamiento.

Pueden solicitar el crédito las personas en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y monotributistas. El único límite etario establecido es que el préstamo debe estar completamente cancelado antes de que el titular cumpla 85 años. Se admiten hasta dos titulares y hasta dos codeudores, siempre que estos últimos sean familiares directos —padres, hijos o hermanos— y cumplan los mismos requisitos exigidos al titular.

Los créditos se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con garantía hipotecaria en primer grado. Por ejemplo, hoy cada UVA vale $1857.

Las cuotas son mensuales y se liquidan por el sistema francés, un esquema de amortización en el que la cuota es siempre la misma en términos nominales: al principio, la mayor parte corresponde a intereses y una porción menor amortiza capital; con el tiempo, esa relación se invierte hasta que, hacia el final del préstamo, casi todo lo que se paga es capital. En el caso de los créditos UVA, la cuota es fija en unidades pero su valor en pesos varía mes a mes según la evolución del CER.

En cuanto a la tasa, el BNA diferencia dos segmentos. El primero aplica una tasa nominal anual (TNA) del 6% fija para quienes cobren sus haberes a través del banco y adquieran una vivienda única y de ocupación permanente cuyo valor no supere las 210.000 UVA ($390 millones o US$278.000).

Para este grupo existe además la posibilidad de contratar una cobertura adicional —denominada prima— que permite topar el valor mensual de la cuota según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en lugar de ajustar por UVA.

El segundo segmento, con una tasa del 12% TNA fija, abarca el resto de los casos que no perciben haberes en el Banco Nación, pero que igualmente pueden aplicar para la adquisición o cambio de segunda vivienda, construcción, ampliación, refacción o terminación, y también propiedades con valores de entre 210.000 UVA ($390 millones) y 350.000 UVA (unos $650 millones).

El monto máximo prestable varía según el destino y el perfil del solicitante. Para vivienda única con tasa del 6%, el tope es el equivalente en pesos de 157.500 UVA ($292,5 millones o US$209.000); para segunda vivienda o propiedades de mayor valor con tasa del 12%, el máximo asciende al equivalente de 260.000 UVA ($483 millones o US$345.000).

En todos los casos, el banco financia hasta el 75% del valor de compra o tasación, tomando el menor de los dos. Los plazos disponibles son de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años, aunque para ampliación, refacción o terminación el máximo se reduce a 15 años.

Quienes opten por construir sobre terreno propio tienen condiciones específicas. El desembolso se divide en tres tramos: el 30% al inicio del préstamo, el 50% una vez verificado al menos el 80% de avance de obra de la primera etapa, y el 20% restante con igual condición respecto de la segunda. El plazo de obra establecido es de 18 meses, que puede extenderse a 24 en la zona patagónica. El BNA también admite terrenos con construcciones iniciadas de hasta un 60% de avance; en esos casos financia el resto de la obra.

En materia de cancelación anticipada, el préstamo puede saldarse total o parcialmente en cualquier momento, aunque esto implica una comisión del 4% sobre el monto a cancelar. Esa comisión no se aplica si ya transcurrió al menos la cuarta parte del plazo original o 180 días corridos desde el otorgamiento, lo que resulte mayor. Por último, hay una restricción geográfica a tener en cuenta: las solicitudes en las provincias de Misiones y Tucumán están limitadas exclusivamente a la adquisición de vivienda única y de ocupación permanente con la cobertura CVS.