La economía creció 3,5% mensual en marzo y 5,5% interanual

Luego de un mal resultado en febrero pasado, con una caída de 2,6% mensual, la economía mostró un fuerte rebote en marzo, con un crecimiento de 3,5%, respecto del mes previo. Además, en la comparación interanual, según datos oficiales, se registró un avance de 5,5%.

Este resultado, que en parte había anticipado el buen dato de la industria en igual mes –creció 3,2%–, fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su informe del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE).

En el informe oficial también se indicó que, con relación a igual mes de 2025, 14 de los 15 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en marzo. “Se destacaron Pesca (30,9% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.)”, se remarcó.

Además, se especificó que Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual, seguida de Industria manufacturera (4,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (16,3% i.a.). “La suma de estos sectores aportó 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE”, se agregó.

En el Gobierno se celebró este resultado de marzo. El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de la red social X: “Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0,5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico”.

Además, Caputo subrayó en su posteo: “El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4% m/m y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento”.

No obstante, analistas consultados advierten que la tendencia de la actividad económica sigue siendo irregular. De hecho, indicadores anticipados de algunos sectores arrojaron resultados negativos en abril: hubo caídas en importaciones (4% interanual), despachos de cemento (13,2% interanual y de 11,7% mensual) y patentamientos de autos (3,3% mensual y 13,6% interanual).

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilbra, comentó que el dato de actividad de marzo fue muy bueno. “Se recuperó el terreno perdido en febrero y se superó incluso a enero. Es probable que haya influido que hubo dos días hábiles más, pero igual es un resultado positivo”, afirmó.

Sin embargo, Sigaut Gravina advirtió que la tendencia sigue siendo irregular, con alternancia entre meses buenos y malos. En este sentido, agregó: “Los primeros datos conocidos de algunos sectores muestran nuevamente que abril no habría sido tan bueno como marzo. Entonces, es como que hay una de cal y una de arena”.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que el EMAE de marzo confirmó lo que se esperaba y la economía rebotó con fuerza. “Febrero fue el valle del ciclo. La actividad tuvo el mayor salto mensual en mucho tiempo. Con este dato, el acumulado del primer trimestre cierra en +1,7% interanual, revirtiendo el -0,2% del bimestre enero-febrero y comenzando a dejar atrás meses complicados”, analizó.

Asimismo, Cachanosky recordó que enero y febrero son meses estructuralmente complicados (por vacaciones, menor actividad industrial y, en este caso, un paro general y dos días hábiles menos), por lo que el bimestre ya era mejor de lo que sugería el dato puntual de febrero. “Marzo, el primer mes ‘limpio’ del año, despejó las dudas”, destacó el economista.

Lo más significativo del dato, para Cachanosky, no es solo el número agregado, sino la composición. “Es importante destacar que 14 de los 15 sectores crecieron en términos interanuales. Eso es muy distinto al patrón de los meses anteriores, donde la economía mostraba una marcada heterogeneidad con minería y agro empujando y la industria y el comercio cayendo”, explicó.

En tanto, el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, dijo que pasó lo que se anticipaba que iba a ocurrir sobre la base de los datos de industria y construcción. “Se recuperó por mucho toda la famosa caída de febrero, que había prendido muchas alarmas y, de hecho, se llegó a un récord histórico”, subrayó.

De todos modos, Tiscornia sugirió cautela a la hora de justipreciar el dato de marzo. “Así como la caída de febrero había que tomarla con pinzas, porque resultaba obvio que era muy exagerada, esta recuperación también debe tomarse con calma, porque tiene algo de puntual después de ese retroceso en el mes previo”, analizó el economista.

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