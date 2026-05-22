Jan De Nul se reunió con el embajador de Estados Unidos y negó vínculos con China por la licitación de la Hidrovía

La disputa geopolítica y empresarial alrededor de la licitación de la Hidrovía sumó este jueves un nuevo capítulo. La dragadora belga Jan De Nul informó que fue recibida por el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en una reunión en la que buscó desactivar las acusaciones sobre presuntos vínculos con China que habían escalado esta semana hasta el Congreso norteamericano.

Según comunicó la empresa, el encuentro tuvo como eje el proceso licitatorio para adjudicar por 25 años las tareas de dragado, redragado, balizamiento y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, por donde sale cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas.

La reunión se produjo horas después de que LA NACION revelara una carta enviada por Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y aliado clave de Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que advertía sobre una supuesta “influencia maligna” china en una de las ofertas que compiten por la concesión.

En ese documento, Mast sostenía que Jan De Nul y su socia local, Servimagnus, mantenían “vínculos profundos y permanentes” con entidades estatales chinas y alertaba sobre riesgos para la seguridad nacional de la Argentina y de Estados Unidos.

Tras la difusión de esa carta y de otra misiva enviada directamente al presidente Javier Milei por el consorcio rival liderado por DEME y respaldado por empresas estadounidenses, Jan De Nul buscó reforzar su relación con Washington y negar cualquier conexión con capitales chinos.

Peter Lamelas, embajador de EE.UU. Fabián Marelli

“Se certifica que toda la tecnología e insumos que se utilizarán son provenientes de países de Occidente y en particular de proveedores de los Estados Unidos”, señaló la compañía en un comunicado difundido tras la reunión con Lamelas. Como ejemplo, mencionó las cámaras de vigilancia y monitoreo del sistema VTS.

La empresa agregó además que aprovechó el encuentro para “desmentir categóricamente las maliciosas afirmaciones” que circularon en medios y que le adjudicaban “algún tipo de relación comercial o contractual con empresas de capitales estatales chinos”.

En un tono más duro, Jan De Nul sostuvo que esas versiones “solo buscan entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio” y reflejan “la impotencia de sus competidores para superar una propuesta de excelencia, tanto en materia de calidad de servicio como en costos”.

El comunicado también detalló que los directivos describieron ante el embajador los planes de trabajo y de obras previstos para una eventual nueva concesión, las características de las dragas y equipos de balizamiento y la tecnología que utilizarían para la seguridad de la navegación y la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.

Además, la compañía aseguró que se comprometió a sumar proyectos futuros junto a empresas estadounidenses en el marco de la concesión.

La ofensiva de Jan De Nul llega en un momento especialmente sensible del proceso. El lunes se abrió el tercer y último sobre de la licitación, correspondiente a la oferta económica. Tanto Jan De Nul como DEME ofertaron el piso de la banda tarifaria prevista en los pliegos, pero la compañía belga quedó mejor posicionada por haber obtenido un mayor puntaje técnico.

El proceso, sin embargo, continúa rodeado de cuestionamientos. DEME denunció un supuesto sesgo en favor de Jan De Nul, cuestionó las condiciones de la licitación y dejó abierta la posibilidad de impugnar el resultado. En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió sobre posibles irregularidades y un eventual “direccionamiento”, acusaciones que fueron rechazadas por el Gobierno.

La licitación se transformó además en un nuevo capítulo de la disputa de influencia entre Estados Unidos y China en América Latina y quedó atravesada por el alineamiento político entre Javier Milei y Donald Trump. En ese contexto, la reunión de Jan De Nul con Lamelas buscó enviar una señal directa hacia Washington en medio de la escalada diplomática y empresarial alrededor de una de las mayores concesiones de infraestructura del país.