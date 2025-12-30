Bancos piden una mesa de diálogo para implementar la ley que permite sacar los dólares “del colchón”

Después del revuelo que se generó tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal respecto de si los bancos podían recibir o no libremente dólares no declarados de sus clientes, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) inició gestiones ante las diferentes instancias regulatorias para favorecer el diálogo interinstitucional y coordinar la implementación de la norma en el sector financiero.

Según la asociación, la nueva legislación introduce modificaciones estructurales en el régimen penal tributario, afectando los parámetros de cumplimiento y los procesos de control vigentes. Por este motivo, solicitó formalmente la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional que integre al Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Lo que buscan es alinear criterios interpretativos para asegurar una lectura uniforme de las nuevas figuras legales; definir lineamientos operativos que permitan establecer procesos claros para las entidades financieras desde el inicio de la vigencia de la ley; y garantizar la seguridad jurídica para mitigar riesgos operativos y asegurar la correcta aplicación de los estándares de cumplimiento.

“Desde Abappra, reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el fortalecimiento del sistema financiero, trabajando de manera conjunta con los organismos reguladores para adaptar los marcos de control a la nueva realidad normativa”, dijeron.

En tanto, desde un banco señalaron que los equipos técnicos están analizando la ley y a la espera de las reglamentaciones de los distintos organismos, principalmente del BCRA.

Ayer, desde otra entidad señalaron que, más allá de la aprobación de la norma, si una persona quería depositar, por ejemplo, US$100.000 sin papeles, debían realizar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

“Los bancos no van a decir nada sobre el tema, pero acá hay que sacar una norma del Banco Central en vez de twittear. Esto ya pasó a mitad de año con ese blanqueo que anunciaron y después nunca hicieron nada. Los bancos estamos regidos por el Banco Central”, afirmaron fuentes de una entidad que pidieron no ser citadas.

En el mismo sentido, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, dijo que, de acuerdo con la operatoria que tenga el contribuyente, el depósito en dólares puede levantar una alerta de operación sospechosa para el banco y derivar en un pedido de justificación del origen de los fondos. Y, si quien deposita no logra justificarlo a criterio de la entidad, el banco puede hacerle un ROS e incluso cerrarle la cuenta.

“El hecho de manifestar como único elemento sobre esos fondos que uno se adhirió al régimen simplificado de Ganancias no veo que los bancos lo vayan a tomar como una manifestación válida a los fines de justificar el origen del dinero. Entonces, dependerá de la operatoria habitual del contribuyente en el banco en relación con lo que está depositando para ver si puede tener un problema con la cuenta, por ejemplo. Y esto no es un blanqueo, ¿sí? Por eso hay que ser muy cuidadoso y esperar la reglamentación y la actitud de ARCA. Es un tema complejo; afirmaciones tan simples como ‘andá y depositá’ son muy riesgosas y generan riesgo para quien vaya y lo haga hoy por hoy”, advirtió.

Durante el fin de semana, distintos funcionarios del Gobierno instaron a los ahorristas a concurrir a los bancos para depositar sus dólares no declarados y comenzar a usarlos para realizar el consumo que deseen o para ahorrar generando un interés.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que las entidades no debían solicitar más información a las personas que la constancia de adhesión al régimen simplificado de Ganancias y que, si les pedían más requisitos, se dirigieran al Banco Nación, donde el presidente de la entidad iba a dar la instrucción de cumplir estrictamente con la ley.

De acuerdo con esto, el Nación realizó un posteo el domingo en el que invitaba a los clientes a depositar sus dólares no declarados.

El edificio del Banco Nación

Sin embargo, ayer la publicación dejó de verse, ya que fue dada de baja. Fuentes de la entidad dijeron que la decisión se tomó para no confundir, dado que el mensaje indicaba que desde este lunes comenzaban a recibir depósitos y finalmente la reglamentación de la ley no salió.

Más allá de esto, aclararon que estaban asesorando a los clientes que se acercaban a consultar. Horas después subieron una nueva versión: “A partir de hoy empezamos a atender consultas en todas las sucursales del país y estamos preparados para recibir los ahorros con la seguridad y respaldo de BNA”.