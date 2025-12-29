Borró el posteo en el que invitaba a depositar dólares del colchón y, hasta que haya reglamentación, atenderá consultas

El Banco Nación eliminó hoy el posteo que había realizado ayer en la red social X en el que invitaba a los clientes a depositar sus dólares no declarados en el marco de la nueva Ley de Inocencia Fiscal.

“Aviso importante: a partir de mañana, te esperamos en todas nuestras sucursales para atenderte y recibir tus ahorros con la seguridad y el respaldo del BNA, en el marco de la nueva Ley de Inocencia Fiscal”, decía el posteo publicado ayer.

Sin embargo, hoy la publicación dejó de verse y arroja un error, ya que fue dada de baja. Fuentes de la entidad dijeron que la decisión se tomó para no confundir, dado que el mensaje indicaba que desde este lunes comenzaban a recibir depósitos y finalmente la reglamentación de la ley no salió.

Más allá de esto, aclararon que estaban asesorando a los clientes que se acercaban a consultar. Horas después subieron una nueva versión: “A partir de hoy empezamos a atender consultas en todas las sucursales del país y estamos preparados para recibir los ahorros con la seguridad y respaldo de BNA”.

Antes de sendos posteos, distintos funcionarios del Gobierno instaron a los ahorristas a concurrir a los bancos para depositar sus dólares no declarados y comenzar a usarlos para realizar el consumo que deseen o para ahorrar generando un interés.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que las entidades no debían solicitar más información a las personas que la constancia de adhesión al régimen simplificado de Ganancias y que, si les pedían más requisitos, se dirigieran al Banco Nación, donde el presidente de la entidad iba a dar la instrucción de cumplir estrictamente con la ley.

Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 27, 2025

Pero, más allá de esto, distintos tributaristas señalaron que aún faltaba la reglamentación de ARCA y que el hecho de optar por el régimen simplificado de Ganancias no cambiaba nada para los bancos, que tienen el deber de informar operaciones inusuales por la Ley 25.246 y las normas reglamentarias. Desde una entidad, por caso, graficaron que, si una persona quería depositar, por ejemplo, US$100.000 sin papeles, debían realizar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

“Los bancos no van a decir nada sobre el tema, pero acá hay que sacar una norma del Banco Central en vez de twittear. Esto ya pasó a mitad de año con ese blanqueo que anunciaron y después nunca hicieron nada. Los bancos estamos regidos por el Banco Central”, afirmaron fuentes de una entidad que pidieron no ser citadas.

Banco Central de la República Argentina, fachada. Soledad Aznarez

En el mismo sentido, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, dijo que, de acuerdo con la operatoria que tenga el contribuyente, el depósito en dólares puede levantar una alerta de operación sospechosa para el banco y derivar en un pedido de justificación del origen de los fondos. Y, si quien deposita no logra justificarlo a criterio de la entidad, el banco puede hacerle un ROS e incluso cerrarle la cuenta.

“El hecho de manifestar como único elemento sobre esos fondos que uno se adhirió al régimen simplificado de Ganancias no veo que los bancos lo vayan a tomar como una manifestación válida a los fines de justificar el origen del dinero. Entonces, dependerá de la operatoria habitual del contribuyente en el banco en relación con lo que está depositando para ver si puede tener un problema con la cuenta, por ejemplo. Y esto no es un blanqueo, ¿sí? Por eso hay que ser muy cuidadoso y esperar la reglamentación y la actitud de ARCA. Es un tema complejo; afirmaciones tan simples como ‘andá y depositá’ son muy riesgosas y generan riesgo para quien vaya y lo haga hoy por hoy”, advirtió.

En tanto, César Litvin, CEO de LL&A, dijo que la Unidad de Información Financiera (UIF) mantiene sus facultades y que los bancos deben cumplir con las normas antilavado, pero aclaró que si la persona es un cliente que ya opera con la entidad y llega con dólares “del colchón”, no debería generarse ningún ROS.

“Si el cliente es un NN que viene con un montón de dólares y no se sabe qué actividad tiene, es posible que aparezca un Reporte de Operación Sospechosa que la UIF deberá evaluar si investiga o no. Pero desde lo fiscal, si el origen del dinero es lícito, el contribuyente no va a tener ninguna consecuencia con ARCA”, agregó.

Más allá de esto, Litvin opinó que aún hay un gris con respecto al régimen simplificado de Ganancias, porque el Poder Ejecutivo tiene la potestad de establecer más requisitos que los incluidos en la ley, que son contar con ingresos totales de hasta $1000 millones al año, tener un patrimonio de hasta $10.000 millones y no pertenecer a grandes contribuyentes nacionales. “Cuanto antes aclaren si va a haber más requisitos o no, mejor”, apuntó.

El abogado Diego Fraga alertó que hay que poner un ojo en las administraciones tributarias locales. “Más allá del nuevo régimen nacional, hay que vigilar lo que hagan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Si no armonizan su legislación con la ley de Inocencia Fiscal, podrían seguir aplicando la presunción de ‘incremento patrimonial no justificado’ y reclamar tributos locales como Ingresos Brutos”.

Además, al formalizar el dinero en cuentas bancarias o billeteras virtuales, señaló que no hay que olvidar que existen regímenes de recaudación anticipada provinciales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Sircreb retiene un porcentaje de cada acreditación bancaria y el nuevo Sircupa hará lo mismo con las cuentas de pago. Las alícuotas pueden llegar hasta el 5% según la actividad. Es decir que, al “blanquear” el dinero, se perdería una parte en retenciones automáticas.