Bausili confirmó que la política monetaria mantendrá “un sesgo contractivo”

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, aseguró hoy que la política monetaria mantendrá “un sesgo contractivo” y descartó cualquier posibilidad de que ensaye un giro expansivo para tratar de darle impulso a la actividad económica “hasta que la inflación converja con los niveles internacionales”.

De este modo, concedió que el anticipado proceso de remonetización mediante la compra de reservas —ya afectado por la marcada disminución de las adquisiciones que viene realizando la entidad que conduce para tratar de mantener al dólar tranquilo— seguirá básicamente en pausa.

Base monetaria sin descongelar Compumar

El funcionario realizó una presentación en un evento de la Fundación FIEL, en la que repitió el diagnóstico que ya había dado días atrás al hablar ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza: reconoció que la economía avanza a un ritmo menor al esperado y señaló a las expectativas negativas y a las experiencias de crisis anteriores, así como al escenario global de incertidumbre por los conflictos, como algunos de los principales obstáculos para una mayor reactivación.

Además, se mostró confiado en que la inflación, que viene de rebotar al 2,1% en julio, volverá a caer en los meses que siguen, por lo que podría ubicarse este mes incluso “por debajo del nivel” que había mostrado en junio, cuando el Indec —con una canasta de consumo, vale recordar, muy añeja— la midió en 1,9%.

Comentó que esa presunción se basa en los indicadores de “alta frecuencia” que viene recibiendo, aunque concedió que el proceso desinflacionario seguiría siendo muy paulatino, al indicar que las previsiones con las que se manejan —a partir de lo relevado por el REM— indican que la inflación cerraría este año en torno al 30% anual, antes de caer al 20% durante 2027.

Bausili en la ponencia del día por Zoom Compumar

Bausili también defendió los cambios que impulsó el Gobierno al decreto que limitaba el descalce de monedas en el sector bancario para tratar de dar mayor impulso al crédito en dólares para las empresas.

“¿Qué es lo que anticipamos? ¿Qué va a haber un boom de créditos en dólares para no exportadores? No, para nada, pero creemos que (va a ayudar) al sector de desarrollos inmobiliarios y a las pymes”, sostuvo en la jornada en la que se conoció, además, la “letra chica” dispuesta por el BCRA al reglamentar la norma.

“Lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero haciéndolo en un contexto bien prudente, seguros de que no estamos poniendo en riesgo ninguno de los elementos que nos llevaron al riesgo de la crisis de 2001”, agregó Bausili al comentar la Comunicación “A” 8467, publicada hoy, que habilita a las entidades financieras a destinar hasta el 15% de sus depósitos captados del público en moneda extranjera a préstamos para empresas.

💵🏦 El BCRA fijó las reglas para que los bancos puedan ofrecer créditos en dólares a todas las empresas desde mañana: el tope es el 15% de los depósitos en dólares de cada entidad y los bancos deben controlar la capacidad de pago ante una eventual suba del tipo de cambio pic.twitter.com/rSSHfKOuJW — Finanzas Argy 🇦🇷 (@FinanzasArgy) August 18, 2026

Allí dispuso que los bancos deberán analizar el flujo de fondos y la situación patrimonial de los potenciales deudores, teniendo en cuenta la posibilidad de que sus ingresos evolucionen de manera diferente al tipo de cambio. Pero, además, prudencialmente, “en esta primera etapa” —según dijo—, se les aumentó la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito para grandes exposiciones, que deberán calcular aplicando un factor de 1,25 sobre el importe del financiamiento otorgado.

La norma confirma que las empresas deberán liquidar en el mercado oficial los dólares “prestados” a los que accedan gracias a esta flexibilización y ganarán el derecho a acceder al mercado para comprar luego los que necesiten para hacer frente al repago del capital más los intereses.