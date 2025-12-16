Bausili descartó el levantamiento del cepo y afirmó que los cambios en el dólar no incrementarán la inflación

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, aseguró este lunes que la implementación del nuevo esquema de actualización mensual de las bandas cambiarias, al que se sumarán compras de reservas, no generará una aceleración de la inflación y anticipó que no está prevista ninguna flexibilización de las restricciones cambiarias que implique un desarme total del cepo.

En una conferencia de prensa, el titular de la autoridad monetaria explicó que, a partir de enero, el techo y el piso del tipo de cambio oficial se actualizarán de acuerdo con el último dato de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Hasta ahora, ambas bandas se ajustaban a un ritmo fijo del 1% mensual de manera divergente, pero el mes próximo reflejarán, por ejemplo, una variación del 2,5%, según el IPC de noviembre.

“Que las bandas se ajusten por la inflación no quiere decir que la inflación vaya a ser mayor o menor. Le está dando un grado de flexibilidad al esquema. Nosotros creemos que es un aporte para reducir la incertidumbre hacia adelante”, afirmó Bausili. En esa línea, aclaró que las nuevas medidas no implican necesariamente una suba del precio del dólar.

Varias de las restricciones vigentes fueron detalladas en agosto en el documento que resumió la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Como ejemplo, el presidente del BCRA señaló que el Tesoro compró este lunes US$320 millones en el mercado de cambios. Según explicó, esa oferta equivalente de divisas, de no haberse concretado, habría presionado el tipo de cambio a la baja.

La premisa oficial es que, hacia adelante, la recuperación de la actividad económica impulse una mayor demanda de dinero, lo que permitiría al Banco Central acumular reservas sin generar tensiones cambiarias ni inflacionarias. En ese esquema, la compra de divisas implicaría una emisión de pesos que sería absorbida por los propios agentes económicos. No obstante, Bausili reconoció que no habrá un sendero preestablecido para ese proceso y que la intervención se mantendrá de forma discrecional.

Anuncios positivos

Desde el sector privado, la consultora Equilibra consideró que los anuncios son positivos, aunque advirtió que implican un menor énfasis en el objetivo inicial de desinflación. “Las bandas en las que se mueve el tipo de cambio dejan de moverse por debajo de la inflación y pasan a ajustarse en línea con la inflación pasada, por lo que se le agrega un elemento de inercia inflacionaria”, señaló.

Vale recordar que en noviembre la inflación estuvo por sexto mes casi ininterrumpido al alza -julio y agosto empataron en 1,9%-. El salto del dólar en los últimos meses, el aumento de los precios de la carne en la antesala de las Fiestas y los incrementos en las tarifas de servicios públicos le pusieron un piso a las variaciones del IPC que será difícil de perforar hacia adelante.

Equilibra también destacó como un avance el inicio de compras significativas de divisas por parte del BCRA, aunque planteó dudas sobre la viabilidad de la acumulación de reservas. Según el informe, el Tesoro deberá conseguir financiamiento o adquirir dólares para afrontar vencimientos en moneda dura, en un contexto de mayores pagos de importaciones y demanda para ahorro. “Es probable que este sea el primer paso de una flexibilización cambiaria durante 2026, antes de que empiece el proceso de elecciones ejecutivas”, agregó la consultora.

Consultado sobre esa posibilidad, Bausili fue tajante: “No se contemplan ninguna modificación respecto de las restricciones cambiarias que existen hoy”. La definición apunta a uno de los principales reclamos de inversores, empresarios y bancos internacionales.

La premisa oficial es que, hacia adelante, la recuperación de la actividad económica impulse una mayor demanda de dinero, lo que permitiría al Banco Central acumular reservas sin generar tensiones cambiarias ni inflacionarias. FMI

Varias de las restricciones vigentes fueron detalladas en agosto en el documento que resumió la primera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$20.000 millones. El programa, firmado en abril, incluyó un relajamiento parcial del cepo para personas humanas, que ahora pueden comprar dólares al tipo de cambio oficial a través del home banking.

Entre las principales trabas figura la denominada “restricción cruzada”, que impide acceder al mercado oficial a quienes hayan operado dólar CCL o MEP en los 90 días previos o posteriores. Recientemente, esos plazos se redujeron a 15 días hábiles para personas humanas y se mantuvieron en 90 días hábiles para los bancos que compraron divisas oficiales para suscribir a la última licitación de bonos en dólares del Tesoro.

El esquema también mantiene limitaciones a los pagos de importaciones de bienes y servicios, con restricciones al pago anticipado, plazos de espera de 90 días para servicios entre partes relacionadas y prohibiciones específicas para importaciones vinculadas a la soja hasta la liquidación de exportaciones.

Además, continúan las restricciones para la remisión al exterior de utilidades y dividendos correspondientes a períodos anteriores al 1 de enero de 2025, así como para transferencias de ingresos corrientes por parte de personas humanas no residentes.

Por último, el acuerdo con el FMI consigna limitaciones al pago de intereses y amortizaciones de deuda externa, que incluyen la obligación de liquidar los fondos en el mercado local, restricciones a pagos anticipados y la necesidad de autorización previa del BCRA para cancelar capital o intereses con contrapartes vinculadas no residentes.