Nueva estrategia con el dólar: el Banco Central informó que aplicará cambios en el esquema de bandas y se compromete a acumular reservas

El Banco Central (BCRA) anunció este lunes una nueva fase del programa monetario: desde enero de 2026 el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán todos los meses en línea con el último dato de inflación disponible, en reemplazo del deslizamiento vigente del 1% mensual. La entidad, además, anticipó que comenzará un programa de acumulación de reservas internacionales de acuerdo con la “evolución de la demanda de dinero” y la liquidez del mercado de cambios, tal como le pedía el mercado. Sin embargo, las compras de divisas estarán condicionadas por el objetivo de no presionar al alza la inflación.

“ El manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero , priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. La programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales”, señaló la entidad que preside Santiago Bausili a través de un comunicado.

Desde abril, el tipo de cambio oficial opera bajo un régimen de flotación entre bandas, cuyo límite inferior y superior se actualizan diariamente a un ritmo equivalente a un deslizamiento del 1% mensual. Dado que ese ajuste quedó por debajo de la inflación, el techo de la banda se fue reduciendo en términos reales. Con el nuevo esquema, a partir del 1 de enero de 2026, ambos límites pasarán a evolucionar mensualmente al ritmo del último dato de inflación informado por el Indec.

El techo y el piso de las bandas cambiarias se actualizarán todos los meses en línea con la inflación Aníbal Greco

El BCRA explicó que, dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. No obstante, remarcó que el régimen de flotación seguirá cumpliendo su función de “limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”.

En cuanto al programa de acumulación de reservas, el BCRA adelantó que en el escenario base de remonetización, con incremento de la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del PBI, podría comprar US$10.000 millones durante el año que viene dependiendo de la oferta de divisas en el mercado local .

“Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a US$17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”, añadió la entidad.

El BCRA aclaró que la ejecución diaria del programa estará alineada con una participación del 5% del volumen diario operado en el mercado de cambios, con el objetivo de preservar su buen funcionamiento y evitar distorsiones en los precios. No obstante, la entidad se reservó la posibilidad de realizar compras en bloque cuando las condiciones del mercado así lo requieran.

Esta flexibilidad operativa responde, consignó el comunicado de la autoridad monetaria, a la observación de que el volumen comercializado diariamente en el mercado de cambios presenta fluctuaciones muy significativas. “A modo de ejemplo, en semanas recientes el volumen se redujo a un tercio, pasando de promediar US$600 millones diarios a un monto de alrededor de US$200 millones (neto de operaciones de pase)”, ejemplificó la entidad.

El BCRA también anunció que avanzará en la normalización gradual de su política de encajes bancarios, que había sido endurecida para sacar liquidez del mercado en la previa de las elecciones en busca de evitar mayores sobresaltos en el dólar. Ese sendero será transitado con cautela de que los pesos en circulación no impliquen presión en la inflación: “El impacto de las modificaciones de los requisitos de integración será un factor relevante en la determinación del equilibrio monetario y, por lo tanto, se llevará a cabo de manera consistente con la estabilidad de precios y con la recuperación de la intermediación financiera”.