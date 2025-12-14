El dólar, la carne y las tarifas le ponen freno a la baja de la inflación

La Argentina terminará 2025 con la inflación acumulada más baja en ocho años. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra desde hace seis meses una tendencia claramente ascendente, lo que opaca uno de los principales activos de la gestión del presidente Javier Milei.

El salto del dólar en los últimos meses, el aumento de los precios de la carne en la antesala de las Fiestas y los incrementos en las tarifas de servicios públicos le pusieron un piso a las variaciones del IPC que será difícil de perforar hacia adelante. Esa es la visión que comparten bancos, consultoras y analistas en sus informes más recientes.

La luz amarilla se encendió con el dato de noviembre, conocido la semana pasada: el IPC subió 2,5% y acumuló seis meses casi ininterrumpidos de alzas. Tampoco fue alentadora la inflación “núcleo”, que excluye precios regulados y estacionales y se ubicó en 2,6%, señal de una inercia difícil de quebrar. A su vez, la inflación interanual trepó una décima respecto de octubre y alcanzó el 31,4%, cortando una racha de más de doce meses consecutivos de desaceleración.

Noviembre fue un mes marcado por la suba del precio de la carne, que aumentó 6,24% a nivel nacional y en lo que va del año suma 41,35% [e]MARTIN ZABALA - XinHua

De todos modos, se trata de niveles muy inferiores a los heredados de la gestión de Alberto Fernández. En diciembre de 2023, durante el recambio presidencial, la inflación había sido de 25,5% mensual y 211% interanual. Milei apunta a llevarla a cero hacia agosto del año próximo.

Uno de los factores clave detrás de la dinámica reciente, según la consultora Econviews, fue la evolución del tipo de cambio. Todas las cotizaciones del dólar se movieron por encima de la inflación en el último año, lo que implicó una devaluación del peso: el oficial subió 41,2% ($1438,40), el MEP 39,9% ($1476), el contado con liquidación 41,3% ($1506,70) y el blue 34,4% ($1445), frente a una inflación del 31,4%. En ese proceso fue determinante la implementación del esquema de bandas cambiarias desde abril, en contraste con lo ocurrido en 2024, cuando predominó una fuerte apreciación del peso.

“El dólar, que en un primer momento se atrasó y ayudó a bajar la inflación, y que luego se ajustó a partir de julio, explica en gran parte el rebote. Pero sería un error volver a atrasarlo: implicaría ‘pan para hoy y hambre para mañana’ y mantendría viva la inercia”, resaltó Econviews.

El grupo Invertir en Bolsa (IEB) destacó que la secuencia de expansión monetaria, suba del tipo de cambio, aceleración de la inflación mayorista y traslado a precios minoristas se habría agotado en noviembre. Señaló que el dólar se mantiene estable en torno a los $1500, que no proyectan nuevas subas y que la inflación mayorista volvió a niveles de 2024. En ese marco, proyectan que el IPC retomará su tendencia descendente y continuará el proceso de desinflación.

Para la consultora ACM, en cambio, la dinámica reciente de los alimentos —en especial la carne— y la recomposición de las tarifas de servicios públicos siguen presionando sobre el índice de precios y vuelven más lenta una corrección a la baja. Según indicó, no se observa un nuevo salto de nominalidad, sino un proceso de desinflación más gradual que el previsto a comienzos de año.

Los precios regulados siguen siendo los principales impulsores de la inflación en lo que va del año, en línea con la corrección de rubros que habían quedado rezagados en administraciones anteriores. Se destacan los aumentos en Educación (51,7%) y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (37%). En ACM señalaron que la brecha con los precios de los bienes sugiere que aún hay margen para que esta dinámica persista en los próximos meses, y destacaron también el fuerte incremento en Restaurantes y hoteles (+37,9%), que contribuye a la mayor inflación del sector servicios.

Por su parte, el Banco Mariva prevé que la corrección de los precios regulados observada en noviembre —en particular en los combustibles— se traslade en los próximos meses a los bienes no transables. Además, advirtió que el efecto deflacionario de las importaciones se reduce con un tipo de cambio más alto, un factor relevante en diciembre y enero por los ajustes estacionales asociados a las fiestas. A eso se suma que la baja de las tasas de interés podría derivar en un proceso de desinflación más lento.

PPI advirtió que “el propio diseño del régimen reduce gradualmente la capacidad de absorber shocks mientras la inflación se mantenga por encima del crawling peg y, además, señaló que la posición neta de reservas, aún negativa en torno a los US$2700 millones, ofrece un respaldo limitado"

Econviews proyectó un diciembre “algo más tranquilo” en materia de precios. Juegan en contra los aumentos anunciados para tarifas de luz y de gas en torno al 3 por ciento. También hubo subas en el transporte público del AMBA (4%), combustibles (4%) y prepagas (2,3%). “La parte positiva es que nuestro relevamiento de precios de alimentos y bebidas arrojó una suba del 0,5% en la segunda semana del mes, dando algo de alivio con respecto a las mediciones anteriores. Proyectamos una suba del 2,2% para todo el conjunto de precios, cerrando el año en 30,7%”, afirmó la consultora.

“Esperamos una inflación que volverá a superar el 2% en diciembre, por lo que la inflación anual se ubicaría en torno al 31% y se convertiría en el mejor registro desde 2017 (24,8%)”, proyectó la consultora Suramericana Visión. “Para los próximos meses proyectamos niveles de inflación todavía en la zona del 2%. Estimamos que 2026 cerrará con inflación del 20% anual medida a diciembre (25,5% anual promedio)”, calculó LCG.

A ese diagnóstico se suma la mirada de Portfolio Personal Inversiones (PPI), que pone el foco en las implicancias del esquema cambiario sobre la dinámica de precios. Según la sociedad de Bolsa, aunque la inflación dejó de ser la prioridad central del Gobierno, a diferencia del primer año de gestión, su rigidez vuelve cada vez más relevante el límite superior de la banda cambiaria. Con un techo que avanza a un ritmo fijo del 1% mensual y sin expectativas de que la inflación baje del 1,6% antes de mediados del próximo año, el tope del esquema continúa apreciándose en términos reales.

En ese contexto, PPI advirtió que “el propio diseño del régimen reduce gradualmente la capacidad de absorber shocks mientras la inflación se mantenga por encima del crawling peg" y, además, señaló que “la posición neta de reservas, aún negativa en torno a los US$2700 millones, ofrece un respaldo limitado”.