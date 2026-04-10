BCRA afloja el cepo al dólar y le pone fin a una medida que beneficia a quienes viajan al exterior

En el marco de una serie de flexibilizaciones al cepo cambiario que afecta principalmente a las empresas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió eliminar los límites que regían para las extracciones en cajeros automáticos del exterior realizadas con tarjeta de crédito.

Hasta ahora, esa operatoria tenía un tope de US$50 para países limítrofes y de US$200 para el resto del mundo. Con la nueva normativa, esos montos quedan sin efecto y las extracciones sólo estarán sujetas al límite que defina cada entidad bancaria. Ahora, cada banco fijará su propio tope.

La medida fue contemplada en la Comunicación “A” 8417 publicada recientemente por la entidad que conduce Santiago Bausili, tras la aprobación de su Directorio. Si bien la decisión implica un alivio formal para quienes viajan al exterior, desde el propio organismo reconocen que el impacto esperado sobre la demanda de divisas es acotado. Y la explicación es contundente: se trata de una operatoria cara.

Por ese tipo de extracciones se cobran comisiones que oscilan entre los US$14 y US$19 por operación, a las que se suma un interés por adelanto de efectivo. Además, la conversión se realiza al tipo de cambio oficial, sobre el cual se aplican los impuestos correspondientes, salvo que luego se cancele la deuda con divisas propias. En la práctica, ese cúmulo de costos hace que los viajeros recurran a esta alternativa sólo en situaciones de urgencia.

El anuncio se produce en un momento en que el BCRA exhibe un buen ritmo de compra de reservas: acumuló US$4964 millones en los primeros 100 días del año [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La Comunicación “A” 8417 también contiene un conjunto más amplio de modificaciones orientadas al sector empresarial: extensión de plazos para la liquidación de divisas de exportaciones, facilidades para pagos de deuda financiera y acceso a coberturas cambiarias para pasivos en monedas distintas del dólar. Estas medidas buscan adecuar los tiempos de las operaciones comerciales a los ciclos propios de cada negocio.

El anuncio se produce en un momento en que el BCRA exhibe un buen ritmo de compra de reservas: acumuló US$4964 millones en los primeros 100 días del año, un avance considerable respecto a la meta mínima de US$10.000 millones comprometida para todo el ejercicio. La proximidad de la temporada alta de liquidación del agro también aporta un margen adicional de confianza para avanzar en estas reformas sin resignar estabilidad cambiaria.