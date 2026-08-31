Becas Manuel Belgrano: de cuánto es el incremento y el monto tras la actualización

Los titulares de las Becas Manuel Belgrano, destinadas a promover el ingreso, la continuidad y la graduación de estudiantes en disciplinas específicas, tiene un incremento en el valor de su cuota mensual, que ahora pasará a ser de $187.495, y se aplicará con carácter retroactivo al mes de junio de 2026.

Las Becas Manuel Belgrano pasarán a ser de $187.495

Esta suba esta dada por la resolución 544/2026, publicada en el Boletín Oficial, e impacta en los estudiantes de carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, de universidades públicas, nacionales y provinciales.

El artículo 1 de la normativa resuelve “actualizar, en el marco del Programa Nacional de becas estratégicas Manuel Belgrano, el monto mensual de la beca establecido en el artículo 5° de la Resolución de la Secretaría de Educación N° 159 de fecha 13 de marzo de 2026 y en el artículo 6° de su Anexo IF-2026-20769130-APN-DNFUYVT#MCH, modificada por su similar, Resolución N° 431 de fecha 26 de junio de 2026, el cual se fija en la suma de $187.495, a partir de la cuota correspondiente al mes de junio de 2026″.

Cabe aclarar que este aumento no se percibirá de manera inmediata ya que, según consta en la información oficial, la cuota actualizada, junto con la totalidad del porcentaje adeudado, se abonará de manera conjunta en la liquidación de octubre.

El incremento se efectivizará con la liquidación de octubre Archivo

Quiénes pueden aplicar a las Becas Manuel Belgrano

Los estudiantes de nivel universitario que pueden recibir este incentivo económico deben estar inscriptos en laguna de las carrera consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

Se califican como estratégicas las disciplinas pertenecientes a las siguientes áreas:

Energía e Hidrocarburos

Minería y Geociencias

Logística e Infraestructura

Agroindustria y Biotecnología

Tecnologías de la Información y Control de Sistemas

Profesorados en áreas estratégicas

Ciencias Exactas y Naturales

Entre las condiciones para incribirse a esta ayuda estatal figuran los siguientes: ser estudiantes regulares (ingresantes y cursantes) de nacionalidad argentina que se hayan inscripto en una universidad pública nacional o provincial, en alguna de las carreras establecidas en la convocatoria.

Cuál es la finalidad de las Becas Manuel Belgrano

Con una duración de 12 meses, la beca es renovable según requisitos académicos y socioeconómicos. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, tiene por objetivo promover el ingreso, la continuidad y la graduación de estudiantes en disciplinas centrales para el desarrollo económico y social. Además, busca impulsar la vinculación estratégica entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral.

Anteriormente, el monto de las Becas Manuel Belgrano se ubicaba en $81.685 desde 2024; luego hubo un reajuste por el que subió a $122.527 y con la nueva actualización se posiciona en $187.495.