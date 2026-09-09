Bessent defendió el uso del poder financiero de EE.UU. como herramienta de política exterior y puso de ejemplo a la Argentina

WASHINGTON.- Luego de que la semana pasada, en una cumbre del G-20 en Asheville, elogiara el rumbo del Gobierno y se reuniera con el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, volvió a referirse a la Argentina al afirmar que las “políticas sólidas” de la administración de Javier Milei convirtieron al país en el “principal candidato” para que Estados Unidos usara su poder financiero como herramienta de política exterior.

“Creo que puedo utilizar el balance de Estados Unidos para la política exterior. Por lo tanto, tenemos un objetivo de política exterior y es crear aliados en el hemisferio occidental”, señaló Bessent en un evento ‌en la Escuela de ⁠Negocios Cox de la Universidad Metodista del Sur (SMU, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en un encuentro en la cumbre del G-20 en Asheville, Carolina del Norte, la semana pasada. Guilermo Idiart

“La Argentina era la principal candidata para ello y yo creía que el gobierno de ⁠Milei contaba con políticas sólidas”, explicó Bessent, en declaraciones publicadas por la agencia Reuters. La administración libertaria tiene en el gobierno republicano a su principal aliado internacional.

Bessent fue el funcionario clave de la administración de Donald Trump para sellar el auxilio financiero norteamericano al Gobierno el año pasado, en momentos de fuertes turbulencias económicas antes de las elecciones legislativas de octubre.

El secretario del Tesoro fue quien rubricó en aquel momento en Washington, junto con Caputo, un swap de monedas por US$20.000 millones. La ayuda financiera de Estados Unidos fue vital para​ estabilizar la cotización del peso e impulsar las posibilidades electorales de La Libertad Avanza (LLA).

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el año pasado.

En lo que va de su segunda administración, Trump se ha involucrado en distintas elecciones en países de la región, en muchos casos con éxitos de los candidatos que respaldó.

La semana pasada, en la cumbre de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países que integran el G-20, en Asheville, Carolina del Norte, Bessent se había mostrado muy elogioso de la marcha del plan económico del Gobierno.

“Creo que tenemos una oportunidad histórica en el hemisferio occidental liderada por la Argentina y las reformas que allí se están llevando a cabo. Todos decían que era imposible, y ahora estamos viendo cómo sucede en medio de un panorama económico cambiante”, señaló Bessent en un diálogo que mantuvo con el presentador y analista conservador Larry Kudlow, exdirector del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la reunión del G-20 en Asheville, Carolina del Norte, el 1 de septiembre del 2026. Gerald Herbert - AP

“Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo”, expresó Bessent, en referencia a los comicios legislativos de octubre del año pasado.

Más tarde, el secretario del Tesoro mantuvo un encuentro cara a cara con Caputo de unos 20 minutos, en el que, según supo LA NACION, dialogaron sobre asuntos de interés geopolítico, como el impacto del conflicto en Medio Oriente.

Caputo quería conocer de primera mano la visión de Bessent del contexto geopolítico actual, en medio de una intensificación de la guerra entre Irán y Estados Unidos que ha impactado de lleno en los precios de la energía. En un diálogo con LA NACION, el ministro calificó la reunión como “buenísima”.

El ministro y Bessent ya habían conversado la noche previa en el hotel Omni Grove Park Inn, durante la cena formal de los funcionarios que participaron de la cumbre del G-20. Allí habían aprovechado para dialogar sobre la situación de la Argentina.

Caputo fue ubicado en la misma mesa que el secretario del Tesoro, junto a los ministros de Finanzas de Italia, Francia, Japón y Polonia, entre otros.