“Big Bang regulatorio”: la CNV lanza una reforma histórica para que las empresas puedan aprovechar los “tiempos del mercado”

El mercado de capitales argentino terminó de consagrar la ambiciosa reforma estructural que internamente bautizaron como el “Big Bang regulatorio”. Tras concluir el período de consulta pública y procesar las sugerencias del sector, el directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó las resoluciones generales definitivas que desregulan y simplifican los procesos de emisión de obligaciones negociables, acciones, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión. A partir del viernes, la mayoría de los trámites tendrán un esquema de autorización automática, lo que le permitirá a las empresas manejar sus tiempos sobre cuándo salir al mercado.

Hasta el momento, la CNV exigía que se presentara un prospecto para emitir ciertos instrumentos financieros, un trámite que podía demorar meses y que generaba cuellos de botella burocráticos. Pero a partir de la puesta en marcha de este paquete normativo, la CNV implementa un modelo de presentación directa (“filings”) bajo un esquema de autorización automática de oferta pública, según se aprobó en las Resoluciones Generales N° 1145, 1146, 1147 y 1148 definitivas.

“Es un orgullo presentar las regulaciones definitivas de un verdadero ‘Big Bang’ normativo en el mercado de capitales argentino basado en la desregulación y simplificación. Nuestro objetivo es eliminar trabas, simplificar procesos y modernizar regulaciones, transformando, en esta oportunidad, una gran parte de los procedimientos de autorización previa en esquemas de autorización automática de oferta pública”, dijo Roberto Silva, presidente de la CNV.

En este paquete de medidas, se incorpora un nuevo Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado, que le permitirá a las empresas emisoras acceder a montos superiores sin necesidad de transitar procedimientos de revisión previa. Sin embargo, desde el organismo aclararon que se mantendrán los estándares elevados de información y transparencia a posteriori.

Roberto E. Silva, presidente de la CNV, afirmó que con esta medida los CFO ganarán previsibilidad y libertad para decidir cuándo salir al mercado Camila Godoy - LA NACION

Luego de los comentarios recibidos en el marco de la consulta pública, se admitirá que las pymes no se encuentren obligadas a contar bajo este régimen con comisión fiscalizadora ni aplicar normas internacionales de información financiera (NIIF) en la preparación de sus estados contables.

Por otra parte, se posibilitará el acceso a este régimen a las entidades financieras, a condición de que la totalidad de los valores negociables emitidos sean ofrecidos en su colocación primaria y negociados en el mercado secundario de manera exclusiva entre inversores calificados.

“Este esquema de ‘filings’ elimina demoras y agiliza el acceso al mercado, reduciendo significativamente el time-to-market (el tiempo de salida al mercado, en español), permitiendo que los CFOs ganen previsibilidad y libertad para decidir cuándo salir al mercado. Estamos transformando la historia del mercado de capitales argentino, dando pasos históricos y superando hitos desregulatorios en cada paso que damos”, agregó Silva.

En el caso de los fondos comunes de inversión abiertos, se dispuso la autorización automática de los trámites de constitución y modificación de todos los FCI abiertos Mientras que en el caso de los FCI cerrados —un segmento que incluye a los inmobiliarios—, se crea un régimen de autorización automática para aquellos vehículos destinados a inversores calificados o cuyo monto de emisión no supere el límite de 100 millones de UVA.

La onda expansiva de la desregulación también llegará hasta la industria de los fideicomisos financieros. La CNV replicó la misma lógica y dispuso un Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática para los Valores Negociables Fiduciarios de Mediano Impacto Ampliado, en línea con el esquema previsto para las emisoras, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado de capitales mediante mecanismos de financiamiento más “ágiles, eficientes y acordes a las necesidades actuales de los participantes”.

La CNV aprobó la desregulación de aprobaciones para Emisoras, FFs y FCIs (Régimen de Mediano Impacto Ampliado). ARCHIVO

Con esto, una compañía podrá lanzar una obligación negociable según el momento que crea indicado, sin tener que esperar los dos o cuatro meses que demoraba el trámite en la CNV. En la práctica, esto generaba que incluso hubiera emisores que pidieran la autorización “por las dudas”, aunque en la práctica no veían la luz de cara a los ahorristas.

“Cabe destacar que los regímenes de autorización automática no implican una reducción de sus facultades de supervisión, fiscalización y control, sino una modernización de los procedimientos de acceso a la oferta pública basada en la responsabilidad de los participantes, la transparencia de la información y mecanismos de supervisión posterior“, aclararon en un comunicado oficial.

Por otro lado, se reemplazan los trámites de autorización previa de CNV de las prórrogas de programas globales, aumentos de monto y modificaciones de términos y condiciones por parte de las empresas emisoras, por un procedimiento de autorización automática. La regulación extiende este enfoque a las emisiones de obligaciones negociables autónomas, al Régimen de Emisor Frecuente cuando se trata de modificación de términos y condiciones o aumentos de monto, y a los Programas Globales pyme CNV.

Tras la consulta pública, se incorporaron dos modificaciones respecto a la Resolución 1136. Por un lado, se dispone que no será necesario tramitar incrementos de montos de programas globales cuando se emiten series destinadas al canje total o parcial de series o clases de esos programas, de forma tal que luego de ello el monto del programa global no supere el máximo autorizado. Por el otro, se establece la obligación de incluir una advertencia expresa dentro de los factores de riesgo de una oferta de valores negociables, cuando los colocadores no cuenten con asesores legales independientes de las emisoras, informando dicha circunstancia y recomendando a los inversores consultar con sus propios asesores legales.

Por último, el organismo habilitó que estos nuevos regímenes se puedan tokenizar. Hasta ahora, el régimen admitía la representación digital de determinados instrumentos —como acciones, obligaciones negociables, cedears, valores representativos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros— cuando eran emitidos bajo los regímenes de oferta pública automática de mediano impacto o emisores frecuentes.

Ahora, con el régimen ampliado, se admitirá la posibilidad de representar digitalmente valores negociables que se emitan bajo cualquier régimen de autorización automática.

La CNV extendió el sandbox regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2027. Shutterstock

A su vez, ante la buena repercusión que tuvo el sandbox regulatorio —el campo de pruebas para este tipo de modelos de negocios disruptivos—, el organismo decidió extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2027. Para ese entonces, habrá una nueva administración de gobierno.

“Estas iniciativas consolidan, una vez más, nuestro compromiso con la innovación financiera y con la construcción de un mercado de capitales más moderno, dinámico y competitivo, capaz de generar nuevas oportunidades de financiamiento, mejorar la eficiencia y facilitar el acceso de emisores e inversores, posicionando a la Argentina a la vanguardia de la región y alineada con las tendencias más avanzadas de los mercados internacionales”, cerró Silva.