Adeba espera que la mora bancaria se normalice en el segundo semestre y pidió bajar impuestos para que haya más crédito

El crédito se enfrió en los últimos meses, en un contexto en el que la mora alcanzó niveles históricamente elevados luego del cimbronazo que provocaron las elecciones legislativas del año pasado. Sin embargo, dentro del sector bancario esperan que los préstamos al sector privado crezcan por tercer año consecutivo y que la irregularidad de las carteras se acomode de cara al segundo semestre del año.

Estas fueron las definiciones de Javier Bolzico, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), durante un encuentro que se realizó en la Torre Galicia. En su discurso, el empresario señaló la necesidad de reducir impuestos (en los tres niveles del Estado) para que no encarezcan el costo de los créditos e hizo hincapié en la necesidad de crear condiciones de confianza y rentabilidad para atraer el ahorro de los argentinos que se encuentran fuera del sistema.

“Tuvimos un fenómeno coyuntural, que fue la suba de la mora crediticia a partir de la segunda mitad de 2025. Frente a esta situación, los bancos actuaron proactivamente, trabajando con sus clientes en busca de soluciones según cada situación. Por otra parte, los bancos contaban con un buen nivel de capital y previsiones para enfrentar situaciones como estas. La cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre para ir convergiendo a niveles normales", afirmó.

El empresario señaló que la economía argentina tiene una economía bimonetaria y cada uno de ellos tiene sus particularidades. En el segmento pesos, indicó que los bancos transforman el 85% de los depósitos que reciben en crédito al sector privado y, si bien es “una buena tasa de conversión”, agregó que la velocidad de crecimiento de los depósitos depende principalmente de la demanda de dinero.

Bolzico remarcó que la mora bancaria volverá a niveles normales durante el segundo semestre del año

“A fin de potenciar el desarrollo de los créditos en pesos, es necesario que los bancos tengan acceso a fondeo de largo plazo en el mercado de capitales. Eso permitirá aumentar el crédito y, sobre todo, extender los plazos. Por ejemplo, la evolución del crédito hipotecario dependerá en gran medida de este tipo de fondeo, tal como ocurre en el resto del mundo", sumó.

En cuanto al segmento de dólares, la transformación de los depósitos a créditos es más baja, del 55%. Esta menor tasa de conversión se debe, en parte, a las restricciones legales que tienen los bancos para prestar los depósitos en dólares a quienes no generan divisas y a “otras cuestiones prudenciales”.

“Pero los depósitos en dólares tienen gran potencial para crecer. Los argentinos tienen US$330.000 millones de fondos líquidos fuera del sistema financiero, de los cuales US$250.000 millones se encuentran dentro del país. En comparación, los depósitos dentro del sistema financiero son solo US$40.000 millones. Es necesario crear las condiciones de confianza y retorno para atraer el ahorro argentino que está fuera del sistema financiero formal. Hay ahí un gran desafío, pero también una oportunidad para el crecimiento del crédito. La Argentina debe ser capaz de incorporar esos ahorros al proceso productivo formal", remarcó.

Aunque el crédito aumentó en los últimos tres años, dentro del sector financiero saben que queda camino hacia adelante. Los préstamos representan en la actualidad el 12,5% del PBI en la Argentina, mientras que la expectativa está puesta en que llegue a niveles del 25% en los próximos años, luego de que este año marque el tercer año consecutivo en expansión. Recién entonces se podría aspirar a alcanzar el promedio regional, en torno al 50%.

Los préstamos representan en la actualidad el 12,5% del PBI en la Argentina, mientras que la expectativa está puesta en que llegue a niveles del 25% en los próximos años. Cecilia Di Dio - Shutterstock

“El Estado debe generar esquemas impositivos adecuados, que favorezcan la intermediación financiera. A lo largo del presente siglo, la Nación, las provincias, CABA y los municipios fueron en la dirección contraria y a gran velocidad. Tenemos una de las cargas tributarias más altas del mundo sobre el sistema financiero y, además, con tributos altamente distorsivos. Los impuestos sobre las operaciones financieras reducen el retorno de los depósitos y aumentan el costo del crédito", aseveró Bolzico.

Aunque no dio nombres concretos, recordó que hay municipios que cobran entre el 5% y el 8% sobre los ingresos totales bajo el concepto de tasas municipales, en “teórica contraprestación” por los servicios prestados. A eso se le suman, además, las cargas provinciales sobre Ingresos Brutos.

“Esto es incompatible con el desarrollo del crédito. La baja bancarización de la Argentina de las últimas décadas se debe en gran medida a la alta carga impositiva que deben soportar quienes operan dentro del sistema financiero formal. Reduce el crédito y eleva su costo", cerró.