Binance investiga un posible hackeo tras la salida de miles de millones de dólares: “Problema de seguridad”

Binance, una de las empresas más importantes del mercado de criptomonedas, investiga un posible hackeo tras la salida de miles millones de dólares. La compañía informó que está al tanto de un “problema de seguridad”, aunque les aseguró a los usuarios que sus fondos “están a salvo”.

“Nuestros equipos están al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad y lo están investigando activamente. Los fondos de los usuarios están completamente seguros. Nuestros equipos de seguridad están revisando toda la información relevante con urgencia y proporcionaremos actualizaciones a través de los canales oficiales”, indicó la empresa mediante un comunicado.

A su vez, la compañía informó que como medida de seguridad, el trading de Binance Alpha fue suspendido temporalmente.

El mensaje de Binance Redes

“La negociación se reanudará una vez resuelto el problema de seguridad. Los fondos de los usuarios permanecen seguros. Les mantendremos informados. Gracias por su paciencia”, aclaró.

Hasta el momento, no se confirmó la cifra exacta de dinero que fue extraído. Según la página especializada Tech Crunch, las estimaciones varían entre los US$2000 millones y los US$5700 millones.

Uno de los cofundadores de Binance, Changpeng Zhao, indicó que la rápida salida de dinero podría deberse a un hackeo y celebró el congelamiento de fondos por parte de Tether y Circle.

Zhao advirtió que podría tratarse de un hackeo Redes

“¡Los fondos de los usuarios están a salvo! Parece ser un hackeo a Binance", señaló, vía X.

Sobre el congelamiento de dinero, Binance confirmó que hasta el momento la cifra verificada asciende a los 2,54 mil millones de dólares.

Binance es una de las principales operadoras de criptomonedas Iryna Budanova - Shutterstock

“Estamos al tanto de las cifras divergentes que circulan públicamente en relación con la cantidad congelada, incluidas referencias a US$1,8 mil millones. Para mayor claridad, el total verificado actualmente congelado es de US$2,54 mil millones”, señaló.

Y advirtió: “Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajan de cerca con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales”.

Ante el posible problema de seguridad, Jeremy Allaire, CEO de Circle, empresa que emite y gestiona stablecoins (criptomoneda estable), informó que su empresa sigue de cerca los informes y confirmó el congelamiento de 800 millones de USDC (token vinculado al dólar).

El mensaje del CEO de Circle Redes

“Circle está siguiendo de cerca los informes sobre una posible vulnerabilidad que involucra a Binance. En coordinación con las autoridades, hemos congelado más de 800 millones de USDC relacionados con el incidente y continuaremos apoyando la investigación.

En el mismo sentido se expresó, Paolo Ardoino, CEO de Tether, otra de las empresas más importantes del mercado cripto.

“Tether congeló más de 1567 millones de USDT debido a un posible ataque informático al exchange Binance. Proteger a la industria y a nuestros socios es nuestra principal prioridad. Manténganse a salvo”, señaló.

Del posible hackeo también se hizo eco el empresario Elon Musk, dueño de X, Tesla y SpaceX. “Todos los días es un día cero”, publicó.

Polymarket, también afectada

La empresa Polymarket también sufrió un problema de seguridad en la actual jornada que la obligó a suspender durante horas todas sus operaciones bursátiles en el mercado internacional.

La compañía informó que la seguridad de uno sus proveedores se vio comprometida, motivo por el cual resolvió suspender “temporalmente la actividad” mientras los técnicos trabajaban en “restablecer el funcionamiento de la plataforma”.

Polymarket PJ McDonnell - Shutterstock

Tras el ataque informático, Polymarket publicó que estaba de nuevo en línea y prometió “compensación” para todos los afectados.

“Hemos identificado y solucionado un problema que afectaba a nuestra plataforma internacional, Polymarket.com. Uno de nuestros proveedores externos se vio comprometido y hemos remitido el caso a las autoridades competentes”, manifestó.

Y agregó: “Todos los afectados recibirán una compensación. Por precaución, hemos suspendido temporalmente las operaciones y estamos trabajando para restablecer el servicio de la plataforma”.