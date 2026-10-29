Qué dijo Binance ante la alerta de seguridad que sufrió en su sistema: “Estamos al tanto de los informes sobre un posible problema y estamos investigando activamente”

El mundo de las billeteras virtuales que operan criptomonedas entró en situación de alerta este jueves a la noche, cuando en redes sociales se empezó a advertir que Binance, una de las principales plataformas de resguardo de estos activos, habría sufrido un hackeo masivo.

Cuentas de X que se dedican a seguir el día a día de las criptomonedas y los movimientos del mercado, advirtieron que hubo una salida masiva de fondos de Binance. Por caso, Kalshi, una bolsa regulada y un mercado de predicción donde se puede operar con base en el resultado de eventos del mundo real (y que está bajo regulación de la Reserva Federal), anunció en redes: “ÚLTIMA HORA: las billeteras de Binance registran una salida de casi 3000 millones de dólares”.

JUST IN: Binance wallets see near $3 billion in outflow — Kalshi (@Kalshi) October 29, 2026

Elon Musk, fundador de Tesla y conocedor del mercado, citó un tuit que hacía referencia a la noticia y sumó: “Everyday is Zeroday”.

Everyday is Zeroday https://t.co/6eIeFNc4jZ — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2026

Ante la ola de comentarios y tras convertirse en tendencia a nivel global, Binance sacó un comunicado donde se hizo eco de los hechos, habló de un “posible problema de seguridad” y aseguró que los fondos “están completamente seguros”.

Our teams are aware of reports of a potential security issue and are actively investigating. User funds are completely safe.



Our security teams are reviewing all relevant information with urgency, and we will provide updates through official Binance channels as soon as we have… pic.twitter.com/ATR4YdzmHV — Binance (@binance) October 29, 2026

“Nuestros equipos están al tanto de los informes sobre un posible problema de seguridad y están investigando activamente. Los fondos de los usuarios están completamente seguros. Nuestros equipos de seguridad están revisando toda la información relevante con urgencia, y proporcionaremos actualizaciones a través de los canales oficiales de Binance tan pronto como tengamos información verificada. Los usuarios deben permanecer cautelosos ante estafas y no deben confiar en enlaces, mensajes o solicitudes de información de cuenta no oficiales”, apuntaron.

Our team is conducting security checks. Withdrawals will resume as soon as the security issue is fully resolved.



User funds remain safe.



We’ll keep you updated. Thank you for your patience. — Binance (@binance) October 29, 2026

Acto seguido, se refirieron a la imposibilidad de operar los fondos que estaban experimentando los usuarios. “Nuestro equipo está realizando verificaciones de seguridad. Los retiros se reanudarán tan pronto como el problema de seguridad esté completamente resuelto. Los fondos de los usuarios permanecen seguros. e mantendremos informado. Gracias por tu paciencia”.

Minutos más tarde, tras hablarse de cifras descomunales en el hackeo, desde la plataforma llevaron claridad sobre los números que tienen congelados hasta el momento: “Estamos al tanto de las cifras divergentes que circulan públicamente en relación con la cantidad congelada, incluidas referencias a $1.8 mil millones. Para mayor claridad, el total verificado actualmente congelado es de $2.54 mil millones”.

“Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajan de cerca con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales. Solo compartiremos cifras confirmadas y proporcionaremos más actualizaciones a medida que esté disponible más información verificada”, completaron.

We are aware of differing figures circulating publicly regarding the amount frozen, including references to $1.8 billion.



For clarity, the current verified total frozen is $2.54 billion. This figure may continue to increase as our teams work closely with law enforcement,… pic.twitter.com/Kx68qptfXk — Binance (@binance) October 29, 2026

Pero la alerta que se encendió no alcanzó solamente a Binance. Según reportó el Wall Street Journal, “al menos 2600 millones de dólares en fondos de usuarios fueron drenados de cuentas de Polymarket el jueves después de que hackers se aprovecharan de una falla de ingeniería en el sitio web del mercado de predicciones”.

Al respecto, la empresa informó: “Hemos identificado y solucionado un problema que afectaba a nuestra plataforma internacional, Polymarket⁠.com. Uno de nuestros proveedores externos fue comprometido, y hemos remitido este asunto a las autoridades policiales competentes. Cualquier persona que haya sido afectada será completamente compensada. Por precaución, hemos detenido temporalmente el comercio y estamos trabajando para volver a poner la plataforma en línea".

Mientras tanto, la cuenta @Watcher.Guru, que sigue la actualidad de las criptomonedas, publicó en redes sociales un listado de otras plataformas que habrían sido hackeadas (sin informar de dónde provenían sus datos), con cifras que, sumadas, superan los 5600 millones de dólares.