Bitcoin: por qué es el arma secreta de los CFOs

Hace poco más de una década Bitcoin surgía como respuesta a la desconfianza en el sistema financiero tradicional. Nacido en 2009, en pleno resurgir de la crisis global, su promesa resultaba tan simple como disruptiva: crear un dinero digital que no dependiera de gobiernos ni de bancos. Una red abierta, descentralizada y transparente que devolviera a las personas el control de su dinero.

Durante esos primeros años fue visto como una curiosidad tecnológica reservada a un nicho de entusiastas y programadores. Con el tiempo, su estructura matemática y su oferta limitada comenzaron a despertar interés más allá del ecosistema cripto. Lo que empezó como una alternativa se convirtió en un activo financiero global que hoy usan tanto individuos como empresas interesadas en resguardar valor frente a la inflación y la volatilidad económica.

Este cambio de escala dio paso a una nueva fase: la entrada de Bitcoin y otros activos digitales en la gestión financiera corporativa. Compañías globales –y un número cada vez más importante de empresas latinoamericanas– comienzan a considerar a Bitcoin como una pieza de reserva de valor dentro de sus balances.

Marcos Schefer, Head of Markets & Trading de Ripio.

Según BlackRock, la sociedad de inversión norteamericana y gestora de activos más grande del mundo, este activo –por su naturaleza escasa, no soberana y descentralizada– puede verse como un “refugio seguro” en tiempos de temor e inestabilidad geopolítica.

Algunos de los beneficios que las empresas pueden aprovechar al incorporar Bitcoin son:

Diversificación del balance corporativo. Bitcoin ofrece una alternativa fuera del sistema financiero tradicional, reduciendo la dependencia de activos fuertemente correlacionados entre sí, como bonos y acciones. Esto les permite equilibrar mejor su exposición al riesgo y crear estrategias de cobertura más resilientes.

Bitcoin ofrece una alternativa fuera del sistema financiero tradicional, reduciendo la dependencia de activos fuertemente correlacionados entre sí, como bonos y acciones. Esto les permite equilibrar mejor su exposición al riesgo y crear estrategias de cobertura más resilientes. Protección frente a la devaluación monetaria. Aunque su precio es volátil en el corto plazo, Bitcoin mantiene una política monetaria predecible y una oferta limitada, lo que a largo plazo lo convierte en un resguardo ante la pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiduciarias.

Aunque su precio es volátil en el corto plazo, Bitcoin mantiene una política monetaria predecible y una oferta limitada, lo que a largo plazo lo convierte en un resguardo ante la pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Activo sin riesgo soberano. Al ser un bien global, descentralizado y no controlado por ningún gobierno, Bitcoin representa una forma de resguardo ante crisis políticas, confiscaciones o controles de capital. Esto resulta especialmente relevante para corporaciones que operan en múltiples jurisdicciones.

Al ser un bien global, descentralizado y no controlado por ningún gobierno, Bitcoin representa una forma de resguardo ante crisis políticas, confiscaciones o controles de capital. Esto resulta especialmente relevante para corporaciones que operan en múltiples jurisdicciones. Liquidez y transferibilidad global. A diferencia del oro o los bonos, Bitcoin puede transferirse en minutos y en cualquier momento, sin intermediarios financieros. Esta flexibilidad permite a las empresas optimizar su gestión de tesorería y mover valor entre países de manera más eficiente.

A diferencia del oro o los bonos, Bitcoin puede transferirse en minutos y en cualquier momento, sin intermediarios financieros. Esta flexibilidad permite a las empresas optimizar su gestión de tesorería y mover valor entre países de manera más eficiente. Innovación y posicionamiento estratégico. Adoptar Bitcoin proyecta una imagen de visión de futuro y liderazgo tecnológico. Para muchas compañías, su incorporación no solo tiene sentido financiero, sino también simbólico: refleja confianza en la digitalización del sistema monetario global.

Adoptar Bitcoin proyecta una imagen de visión de futuro y liderazgo tecnológico. Para muchas compañías, su incorporación no solo tiene sentido financiero, sino también simbólico: refleja confianza en la digitalización del sistema monetario global. Custodia directa y soberanía financiera.Bitcoin permite a las empresas mantener el control total sobre sus activos, sin depender de bancos o custodios. Esta autosuficiencia refuerza la seguridad patrimonial y reduce el riesgo de terceros.

Pero además las incertidumbres geopolíticas, los riesgos arancelarios, las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, la pérdida de confianza en los gobiernos y un contexto de mala gestión fiscal generalizada refuerzan el argumento de que Bitcoin surge no como una apuesta especulativa, sino como una alternativa pragmática de resguardo a largo plazo.

Cómo Bitcoin ganó legitimidad institucional

El punto de inflexión fue en 2020: la empresa estadounidense Strategy anunció la compra de más de 400 millones de dólares en Bitcoin para su balance. De ahí en más, compañías como Tesla, Square y Marathon Digital siguieron el mismo camino y consolidaron la idea de que Bitcoin podría funcionar como una reserva de valor corporativa.

Pero el fenómeno no se limitó al ámbito privado. El Salvador se convirtió en 2021 en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal y atesorarlo en sus reservas nacionales. Aunque el caso generó debate, el hito demostró hasta qué punto el activo digital había trascendido su origen experimental para alcanzar un nuevo nivel de legitimidad institucional.

En los últimos cuatro años, cada vez más pymes, startups y empresas “tradicionales” comenzaron a explorar el uso de activos digitales para distintos fines: desde atesoramiento y cobertura frente a la inflación hasta optimización de pagos internacionales y gestión de tesorería.

Según el nuevo informe de Ripio Business, Cómo Bitcoin está transformando el mundo corporativo, esta tendencia se refleja también en América Latina, donde el volumen de operaciones corporativas e institucionales con Bitcoin y stablecoins viene creciendo de forma sostenida.

“En los últimos años, vimos un cambio de mentalidad: las empresas miran a los criptoactivos no como curiosidad, sino como una herramienta financiera real”, explica Marcos Schefer, Head of Markets & Trading de Ripio. “Desde nuestra mesa OTC acompañamos ese proceso, ofreciendo operaciones mayoristas, precios competitivos y un canal de atención directa para equipos financieros corporativos.”

La oportunidad para las compañías regionales

En América Latina la adopción de activos digitales por parte de empresas dejó de ser una rareza para convertirse en una tendencia consolidada. Según datos del informe Ripio Business, el volumen de operaciones corporativas con Bitcoin en la región se duplicó entre 2022 y 2024, con una participación creciente de compañías medianas y pequeñas.

Como muestra, van algunos datos:

Para finales de 2023, 32 empresas habían incorporado Bitcoin a sus reservas; para 2025, esa cifra ya superaba las 100 compañías y se acerca rápidamente a 200, lo que representa un crecimiento del 493%.

En conjunto, estas empresas tienen ahora más de 1 millón de bitcoins. A un precio de USD 115.000 (28/10/2025), esto equivale a USD 115 mil millones, aproximadamente el 18% del PBI argentino de 2024, estimado en USD 633 mil millones, lo que demuestra la relevancia de la adopción corporativa.

En 2025, Strategy alcanzó el quinto lugar entre las mayores tesorerías corporativas del mundo, superando a gigantes como NVIDIA, Apple y Meta en valor total de reservas.

En países como Argentina, Brasil, México y Colombia la combinación de inflación, restricciones cambiarias y la necesidad de diversificar reservas aceleró la incorporación de Bitcoin y stablecoins en los balances empresariales. Así, lo que comenzó como un movimiento impulsado por compañías tecnológicas hoy alcanza a industrias como el retail, la agroexportación y los servicios financieros.

Esto también ha impulsado la adopción institucional en la región. Un ejemplo destacado es Mercado Libre, la empresa líder de E-Commerce, que adquirió BTC y ETH para su tesorería corporativa. Esta decisión no sólo fortaleció su estrategia de preservación de valor en medio de la incertidumbre económica: también marcó un precedente para otras compañías de la región, mostrando que los activos digitales pueden tener un rol estratégico dentro de la gestión de efectivo corporativo.

“Lo más interesante es que no son solo grandes corporaciones multinacionales”, explica Schefer. “Cada vez más pymes y empresas familiares se acercan a nuestra mesa OTC buscando comprar Bitcoin y otros activos virtuales. Valoran el trato directo con un equipo que entiende su operativa y puede ofrecerles liquidez inmediata con precios institucionales.”

El informe de Ripio destaca que entre las compañías que han estado adquiriendo Bitcoin hay dos grandes jugadores que son latinoamericanos, lo que refuerza el papel creciente de la región en la adopción institucional de activos digitales. En ese contexto, el crecimiento de la infraestructura cripto regulada –como la que impulsa Ripio– permite que más empresas operen con transparencia y seguridad.

De terreno experimental a alternativa estratégica

A medida que el mercado de activos digitales evoluciona, también lo hace la mirada de las empresas sobre su potencial. Lo que antes se veía como un terreno experimental hoy se consolida como una opción estratégica en la gestión financiera corporativa.

El reporte de Ripio Business refleja este cambio de paradigma: el uso de Bitcoin y stablecoins ya no responde solo a fines especulativos, sino a necesidades concretas de preservación de valor, liquidez y cobertura frente a la volatilidad cambiaria. En ese sentido, las compañías latinoamericanas muestran una madurez creciente: analizan riesgos, evalúan marcos regulatorios y buscan operar con contrapartes confiables.

“Las empresas entienden que no se trata de reemplazar el sistema financiero tradicional, sino de complementarlo con herramientas más flexibles y globales”, sostiene Schefer, “Nuestra tarea es acompañarlas con infraestructura segura, cumplimiento normativo y conocimiento del mercado.”

En un contexto regional desafiante, donde la innovación tecnológica avanza más rápido que la regulación, adoptar activos digitales de forma responsable podría convertirse en una ventaja competitiva clave para las empresas que logren integrarlos con visión de largo plazo.

Accedé al informe completo de Ripio Business 2025 para conocer más sobre la adopción corporativa de Bitcoin y stablecoins en América Latina. Podés descargarlo gratis en este link

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.