Diseño de interiores: cuando los colores tienen impacto emocional

En la cuarta edición de Experiencia Living, Colorín presenta “Colores para habitar tu bienestar”, una colección cápsula de tonos que potencian los sentidos.

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La cita es frente al Patio de Comidas, en el stand de Colorín en Experiencia Living Remeros Beach 2026. Allí, la firma presenta su paleta de colores con una experiencia inmersiva sensorial concebida para sumergir a cada persona en el universo de las Tendencias 2026.

Una cápsula de bienestar

A través del uso combinado del color, reflejos infinitos, sonido envolvente y estímulos aromáticos, la cápsula invita a un momento de pausa dentro del entorno de la muestra, reforzando el vínculo emocional entre los participantes y la marca. La propuesta es sumergirse en un entorno contenido, colocarse auriculares y vivir una secuencia audiovisual inmersiva, acompañada por sonido y aroma, centrada exclusivamente en el color asignado de manera personalizada. La experiencia culmina con un sorteo como instancia de gratificación para quienes participan. ​

La propuesta propone al color como herramienta de bienestar, acompañamiento emocional y conexión con los espacios.

Colores que impulsan sensaciones positivas

La paleta se apoya en 6 tonos que no solo transforman el espacio, sino también la forma en que es habitado. Cada color está identificado con 6 sensaciones positivas: reconexión, relajación, aceptación, conexión con lo natural, introspección y ligereza. Si la tendencia es estar bien, la propuesta de Colorín es establecer un puente que permita trasladarse.

Durante la cuarta edición de Experiencia Living, hubo varios departamentos destacados por el uso del color.

En este espacio, los colores funcionan como organizadores de los ambientes. El área social —ajena a lo íntimo— se define por el terracota (S071-5), mientras que, en los sectores más privados, como la suite y el TV room, predomina el tono chocolate (D156-1).

En la unidad diseñada por Gaby López Monzón, el color impacta desde el ingreso. Un tono terracota (S071-5) combinado con sillones naranja y cortinas negras potencia una atmósfera teatral y de gran presencia.

“La paleta tiene mucho que ver con el concepto, ya que el usuario hipotético es un boticario. Entonces, está vinculado el terracota (S071-5) con la arcilla, la tierra, la naturaleza, al igual que el chocolate (D156-1) y el tono berenjena (D166-5) en el cielorraso de la cocina”, explica la creadora del espacio.

“En particular, en la intervención del departamento hicimos cápsulas enteras. Esto significa que tanto las paredes como los cielorrasos fueron intervenidos con el mismo tono para generar una continuidad visual de manera que no haya interrupciones. Además, yo creo que tienen una vitalidad y una energía particular estos tonos, que hacen un efecto impactante”.

Por su parte, el departamento ambientado por Pía Magri está inspirado en una coleccionista de arte y su hija. “Elegí un neutro para la parte social porque el arte tiene mucha presencia en la vida de la persona que habita este departamento, y eso permite destacar las obras”, explica Magri.

Por contraste, tanto en el ingreso, la puerta, como en el toilette, eligió un tono profundo, un verde muy intenso (G153-6). “La idea fue marcar ese límite con fuerza y personalidad”, cuenta.

A diferencia de las áreas sociales, ambientadas con tonos neutros, el cuarto cobra protagonismo con un tono chocolate (D162-6).

El dormitorio principal está ambientado con un tono chocolate y la habitación de la hija, buscando la calma, un tono lavanda (P014-3).

Adriana Randazzo decidió integrar todos los tonos presentes en el departamento con un gris de gama media (N181-5) que domina. “La idea era generar un clima. Que se perciba, ya desde el ingreso, que vive un hombre en la unidad. Los colores que dominan son el gris, la madera y el terracota que aparece en los revestimientos. La pintura toma un gris medio en cielorrasos, en paredes, y termina de envolver la caja, amalgamando los demás materiales, tanto los tonos cálidos de la madera como el negro de las aberturas y los parasoles”, explica.

El gris (N174-3) funciona como una tonalidad intermedia que unifica la calidez de los pisos y la madera con el negro de las aberturas.

El área social que integra cocina, comedor y living creado por la diseñadora Loly Albasini está resuelta con una paleta monocromática. La pared del mueble está intervenida con un chocolate (D156-3) con textura micácea, que combina con la melamina, y el cielorraso está pintado con el mismo tono del micáceo pero en una textura lisa.

Un revestimiento micáceo que combina con el resto de los tonos chocolate (D156-3) en un departamento de pocos metros, con ambientes integrados.

En el departamento ambientado por Loly Albasini, el revestimiento micáceo -aplicado en una pared de interior- se combina con el mismo tono de pintura (D156-3) en el cielorraso.

“Creo que los tonos oscuros, especialmente este chocolate (D162-6) que tiene mucha presencia de rojo, y funciona como un color cálido, es un oscuro que no achica el espacio sino que hace un efecto de nido, un cobijo”, afirma la diseñadora.

Para conocer la colección podés ingresar a Colorín.

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