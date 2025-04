En primera persona: Desconcierto y cautela en el epicentro financiero que convulsionó Trump

NUEVA YORK.– Vestidos con un traje informal, sin corbata, dos hombres de 40 años miran con atención sus teléfonos mientras hacen la fila para comprar la comida del almuerzo en la zona midtown de esta ciudad. “Parece que algo pasó, porque están subiendo fuerte las acciones. Debe haber habido algún tipo de negociación”, dice uno de ellos, mientras busca rápido en un portal de noticias la explicación al cambio de tendencia abrupta ayer en los mercados financieros.

Eran las 13.30 en la isla de Manhattan y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acababa de anunciar por las redes sociales que pausaba parcialmente el aumento de aranceles generalizado que aplicó, excepto para China, a la que le rige una alícuota de 125%. Esto hace imposible cualquier intercambio comercial entre las dos principales economías del mundo, ya que China replicó también con una suba de aranceles de hasta 84%.

Para el resto de los países, incluida la Argentina, durante 90 días, se aplicó una suba generalizada de aranceles de “solo” el 10% adicional al que ya regía previo a que comenzara la guerra comercial.

“Trump tuvo que recalcular porque están subiendo las tasas de interés de la deuda estadounidense, lo cual hace que cuando tenga que refinanciar los vencimientos, le aumente el costo y eso haga subir el déficit fiscal. Todo lo contrario a lo que quería el presidente, que decía que con la suba de aranceles iba a recaudar más e iba a tener los ingresos para empezar a equilibrar las cuentas nacionales. La suba de tasas, además, afecta a la sociedad, que tendrá que pagar más intereses por los créditos hipotecarios o las tarjetas de crédito”, explicaba un analista económico en el noticiero de NBC.

El efecto de la política comercial que anunció Trump y que monopoliza los canales de noticias también preocupa en la calle por el efecto que la medida tendrá en la inflación. Hasta antes que el presidente de Estados Unidos diera marcha atrás con el aumento de aranceles, había analistas que proyectaban una inflación anual de 6%, una suba importante con relación al actual 2,4%. Sin embargo, la incertidumbre generada no es gratis y todavía se espera que la inflación suba a más de 4% anual.

“No es bueno para la gente lo que hizo Trump con los aranceles. Porque esta medida no afecta a las corporaciones, porque ellas simplemente le van a trasladar esos mayores costos a la gente y van a subir los precios. Un pedazo de carne a mí me aumentó de US$2,5 el año pasado a US$6. No es bueno lo que le está haciendo a la economía hasta ahora. La mayoría de los estadounidenses no quiere esto, incluso los que lo votaron. Por ahora son tres meses de muchos errores”, dice un taxista estadounidense, crítico de los medios de comunicación, pero que lee todas las mañanas el New York Times.

Ante tanta incertidumbre, las empresas internacionales con sede en Nueva York buscaron en los últimos días llevar tranquilidad a sus empleados. Un banco de inversión, que busca financiamiento para grandes proyectos de infraestructura, envió un mail a todo el personal con algunos consejos para afrontar estos días de tanta volatilidad.

En primer lugar, recomendó que todos se pongan en contacto con sus clientes y que interactúen más con sus compañeros. “No se aíslen. Aprenderemos de nuestra interacción y probablemente tengamos soluciones para algunos de los problemas que puedan experimentar nuestros socios. Nadie gana un premio por intentar resolver un problema solo. Mantenga la calma, el optimismo y busque oportunidades. Ver la adversidad como una oportunidad para innovar y salir adelante”, dijo.

Para los pequeños emprendedores, sin embargo, la situación todavía es incierta. Mientras esperan su comida en un pequeño restaurante que vende tartas y ensaladas, dos chicos de 30 años cuentan que están “confundidos” con lo que está pasando en los últimos días. “Tenemos un pequeño negocio y vamos a tener que pagar el doble por todo lo que importamos, y no sabemos si es justo trasladarle todo eso al cliente. Esperemos que Trump dé marcha atrás, aunque ya rigen varios aranceles. Estamos esperando todavía, estamos muy confundidos”, contaban.

En el mismo local, esta cronista preguntó si tuvieron que retocar los precios en los últimos días, dado el ruido económico de los últimos días. “Estos precios son los mismos desde hace años, solo agregamos algunas otras opciones de comida”, respondió la empleada sorprendida por la pregunta.

Una situación completamente distinta a la de la Argentina, donde el lunes pasado en algunos lugares del microcentro porteño ya se veían carteles con la cotización del dólar blue a $1400, solo por las dudas.

“En Estados Unidos no existe el ejercicio de actualizar precios ante el primer ruido económico, como pasa en la Argentina. Esa costumbre es lo que tiene que perder la Argentina y esperamos que Estados Unidos no la adquiera. No parece que lo vaya a hacer”, decía un analista porteño con varios años de experiencia en Nueva York.

“Con Trump todavía no sabemos si está jugando al póker y usa la amenaza de suba de aranceles para negociar o si es un tema ideológico de él. Nadie lo sabe, por eso hay tanta volatilidad en los mercados. Por lo pronto, ya empezamos a hablar con varias empresas que, ante la incertidumbre, comienzan a revisar sus planes de inversión de este año. Esto va a generar una desaceleración de la economía en Estados Unidos, más allá de cómo termine la política arancelaria”, analizó.

