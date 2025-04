Cómo comprar dólar MEP, paso a paso

El dólar MEP es uno de los tipos de cambios más buscados en la Argentina. Esto se debe a que el también conocido “dólar bolsa” es una forma legal de adquirir la divisa estadounidense y sin tope. Este opera en el mercado de capitales y se puede conseguir a través de bancos, brókeres e incluso a través de algunas billeteras virtuales.

Es una de las alternativas que ofrece el mercado cambiario argentino para dolarizarse, sin necesidad de comprar dólar blue. Una de sus principales ventajas es que no cuenta con un tope de compra, como ocurre con el dólar ahorro o solidario. Además, no tiene su acceso limitado para la mayor parte de la población ―como ocurre con el dólar minorista―. De esta forma, quienes quieran adquirir divisa extranjera de forma legal, pero no cumplan con los requisitos para comprar el cupo de US$200 permitido, pueden volcarse a la bolsa y hacerlo por esa vía. Asimismo, no afecta de ninguna forma a los consumos que se pueden hacer con tarjeta de crédito en moneda extranjera.

El dólar MEP se consigue a través del mercado de capitales Shutterstock

Una de sus desventajas es que no se puede conseguir dólar MEP rápidamente. La acreditación de los dólares por este medio puede tardar hasta dos días hábiles por el parking, que consiste en un tiempo de espera establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta. Este es de un día hábil, así que podría aparecer en la cuenta pasado ese plazo.

Su adquisición consiste en obtener bonos en el mercado de capitales que luego se puedan vender en dólares. Se puede operar al dólar MEP con cualquier bono que cotice tanto en pesos como en dólares. Los títulos más elegidos para hacerlo son el AL30 y el GD30, por su liquidez en el mercado.

Vale recordar que los intermediarios financieros y las entidades financieras mediante los cuales se adquiere este tipo de dólar cobran una comisión de entre el uno y el dos por ciento total entre la compra y la venta de los activos.

Además del dólar MEP, está el dólar CCL (contado con liquidación), que también es financiero y permite cambiar pesos por dólares en el exterior.

A continuación, el paso a paso para comprar dólar MEP a través del home banking y de un bróker.

Cómo comprar dólar MEP por home banking

Es posible conseguir dólar MEP por el home banking MT-R - Shutterstock

Algunos bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación, por lo que las compras y ventas pueden verse reflejadas con demora. Además, puede que la entidad financiera cobre alguna comisión por la operación, por lo cual conviene chequearlo antes de la adquisición.

Para comprar dólar bolsa por este medio, se debe realizar el siguiente procedimiento:

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Inversiones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que refiere a la adquisición de títulos y valores. Muchos incluyen ya el apartado “Dólar MEP”.

, buscar la de “Inversiones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que refiere a la adquisición de títulos y valores. Muchos incluyen ya el apartado Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.

Revisar los datos de la operación y hacer click en “Confirmar”. También se deben aceptar los términos y condiciones.

Cómo comprar dólar MEP por un bróker

Otra opción para adquirir dólar bolsa es directamente en el mercado de capitales con intermediarios financieros o brókeres. Cabe destacar que la mayoría de ellos cobran una comisión de entre el uno y el dos por ciento total entre la compra y la venta de los activos.

Para adquirir dólares a este tipo de cambio es necesario seguir los siguientes pasos:

Abrir una cuenta en un bróker local : para conseguir el dólar bolsa es necesario abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local, que actúan como empresas intermediarias. Este trámite es gratuito y se puede hacer a distancia. Para ello, hay que completar unos simples formularios y verificar la identidad.

para conseguir el dólar bolsa es necesario abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local, que actúan como empresas intermediarias. Este trámite es gratuito y se puede hacer a distancia. Para ello, hay que completar unos simples formularios y verificar la identidad. Depositar fondos : una vez hecha la cuenta de inversiones, se debe depositar el monto de dinero que quiere cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Antes de realizar el intercambio, es necesario tener habilitado el CBU de la cuenta bancaria en dólares para que luego se deposite el dinero allí.

una vez hecha la cuenta de inversiones, se debe depositar el monto de dinero que quiere cambiar desde una cuenta bancaria del mismo titular. Antes de realizar el intercambio, es necesario tener habilitado el CBU de la cuenta bancaria en dólares para que luego se deposite el dinero allí. Comprar el bono en contado inmediato (CI) : hay que comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato para adquirir el dólar MEP en el menor tiempo posible. Esta opción se puede encontrar en el apartado “Invertir” dentro del menú principal. Allí se debe ingresar el monto de dinero que se desea comprar y elegir “Precio de mercado”.

hay que comprar un activo que se negocie en pesos y en la divisa estadounidense con liquidación contado inmediato para adquirir el dólar MEP en el menor tiempo posible. Esta opción se puede encontrar en el apartado “Invertir” dentro del menú principal. Allí se debe ingresar el monto de dinero que se desea comprar y elegir “Precio de mercado”. Esperar un período establecido con el activo en cartera : el interesado debe hacer parking , que consiste en un tiempo de espera establecido por la Comisión Nacional de Valores ( CNV ) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta.

el interesado debe hacer , que consiste en un tiempo de espera establecido por la ( ) que la persona debe atravesar para que efectivamente el dinero esté disponible en la cuenta. Vender los bonos en dólares : la persona puede vender los activos una vez pasado el período de parking. Para ello, tendrá que seleccionar la opción “Contado Inmediato” con la etiqueta AL30D/GD30D o el título elegido. Allí deberá determinar el número de bonos que se quieren vender y elegir el precio de mercado. Cuando se haya realizado la operación, los dólares líquidos estarán disponibles en la plataforma del bróker y se podrán transferir a la cuenta bancaria.

De todos modos, algunos brókeres ya cuentan con la opción para adquirir directamente “Dólar MEP”, puesto que ellos se encargan de gestionar la compra y venta de instrumentos. Para esta opción, se recomienda averiguar antes de realizar la operatoria cuál de las dos formas ofrece el intermediario financiero.

Cómo comprar dólar MEP con una billetera virtual

Algunas billeteras virtuales ofrecen la posibilidad de adquirir dólar MEP

No todas las entidades tienen la posibilidad de comprar dólares MEP. Este tipo de cambio tiene ciertas ventajas respecto de otros. Por un lado, es una forma de adquirir divisa extranjera de forma legal, a diferencia del dólar blue, que es la moneda estadounidense que opera en el mercado ilegal y en las denominadas “cuevas”.

En Mercado Pago se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a la sección “Dólares” en la aplicación y hacer clic en “Comprar”.

Elegir el monto que se quiera comprar y confirmar la operación.

Por normativa oficial, el usuario deberá esperar 24 horas hábiles para ver los dólares disponibles en la cuenta (esta normativa es conocida como parking).

Esos dólares se podrán dejar en la cuenta de manera gratuita o transferirlos a otra cuenta con la misma titularidad.

En Ualá se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a la sección “Inversiones”.

Seleccionar la operatoria “Dólar MEP”.

Elegir la opción “comprar”.

Ingresar el monto que se quiera.

Hacer click en “comprar”.

Leer y aceptar la declaración jurada y confirmar la compra.

Una vez realizado esto, hay que esperar a que finalice el parking y que se ejecute la operación de venta del bono en dólares. Al finalizar la compra, por regulación del Banco Central (BCRA), los dólares se transferirán a una cuenta bancaria en dólares o bien quedarán en el balance de la home de dólar MEP, según lo indique el usuario.

En Naranja X se realiza de la siguiente manera:

Entrar “Operar con dólar MEP” y elegir la opción “Comprar”.

Ingresar el monto en pesos para comprar la cantidad deseada.

Revisar los datos, esperar un día hábil de parking y listo.