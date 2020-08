Alfonso Prat Gay, en "Comunidad de Negocios"

El exministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay , habló del escenario económico que deja la pandemia del Covid-19 , de la Reforma Judicial que impulsaría la vicepresidenta Cristina Kirchner y de la movilización del 17 de agosto pasado, que desafió el control de la calle por parte del Gobierno.

"Creo que tienen miedo a perder la calle. Un gobierno peronista por definición asume que tiene el control de la calle, en general, comprado con el bondi, el paty y la coca, el choripán, y no es natural para un gobierno peronista que la calle tenga una dinámica que excede el control de ellos. Y esta es la tercera marcha importante. Son marchas que suceden en un confinamiento y eso restringe la participación de muchos argentinos. Y son nueve meses de Gobierno. En nueve meses ya fueron tres marchas muy importantes", afirmó Prat Gay entrevistado por el secretario general de LA NACION, José del Rio.

De acuerdo con Prat Gay, la gente "está cansada por muchas cosas", aunque el hilo conductor "es que se han cansado de la mentira". "Hubo muchos argentinos que votaron por este Gobierno que no eran del polo recalcitrante, del núcleo duro, que me parece que están viendo que al final Alberto Fernández no era mejor, que no volvieron mejores y que son más de lo mismo", agregó.

El exfuncionario dijo que la economía "está muy asfixiada" y que "no hay un norte". "El gobierno está muy entrampado en esta cuarentena, de la cual no sabe cómo salir. Esta cuarentena ha sido muy costosa para parte de la ciudadanía en términos económicos. Y encima después de la gran caída en la actividad económica y la gran caída en el empleo lo que queda luego es una macroeconomía totalmente desalineada", afirmó.

"Vas a quedar con un déficit fiscal que ya está orillando los 10 puntos del PBI, un tipo de cambio que está atrasado, muchos pesos dando vueltas que no sabemos dónde van a aterrizar entonces es lícito preguntarse por la inflación, un nivel de pobreza que posiblemente se acerque a los niveles más altos de la historia como consecuencia de esta caída en la actividad económica. El resurgimiento de un problema que había estado más contenido en el último tiempo como la inseguridad y frente a eso un Gobierno que no está ofreciendo prácticamente ninguna respuesta", continuó.

En este sentido, Prat Gay dijo que la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas es un termómetro. "El gobierno te dice que el tipo de cambio en $70 está bien y casi 4 millones de ahorristas dicen ´yo lo compro en $100 (a la cotización oficial más el impuesto País) con el cupo de US$200 porque lo veo barato y no les creo´. El que compró a $100 va a volver a comprar a esos valores porque el Gobierno no da ninguna certeza e históricamente su manera de protegerse fue esa. El dólar es el termómetro y mucho más cuando estás en un gobierno como este que utiliza la épica para tapar problemas".

Por último, se refirió a la reforma judicial y a la cláusula Parrilli y dijo que la vicepresidenta no está preocupada por los temas que preocupan a los argentinos sino que sigue una agenda personal. "Cristina tiene un plan desde que nombró a Alberto como presidente. La que manda es ella y nunca tuvo interés en el bien común sino en su interés personal y está más enfocada en limpiar las situaciones de su presidencia que en acompañar a Alberto en su presidencia para un camino mejor para todos los argentinos", concluyó.