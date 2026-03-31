Oscar Lajad: convirtió en tangos a hits de Gloria Gaynor y Cris Morena y hace tres años que interpreta con éxito a Carlos Gardel

Lidera Tango Corrupto, la agrupación disruptiva que le ofrenda sonidos milongueros a temas populares y que este martes brindará un concierto especial por sus 12 años de vida

Para LA NACION Pablo Mascareño Escuchar Nota

12 años de farra es el nombre del show y la excusa con la que Tango Corrupto celebrará, este martes, su nuevo aniversario en el Multitabarís porteño. Oscar Lajad, ideólogo de esta iniciativa, comparte su emoción ante la repercusión de un proyecto singular que le imprimió temperatura de tango a temas disímiles, famosos por sus populares intérpretes.

En el repertorio de Tango Corrupto, Carlos “La Mona” Jiménez, Raffaella Carrá, ABBA o Xuxa pueden sonar tan nacidos del empedrado de Buenos Aires como Tita Merello o Alberto Castillo. “Tenemos muchas ganas de festejar”, explica Lajad sin ocultar su euforia y emoción por el aniversario y la trascendencia del proyecto.

De tango, escenario y éxitos, Oscar Lajad sabe. Desde hace tres años es el protagonista de Cuando Frank conoció a Carlitos, una delicia de espectáculo que plantea un encuentro ilusorio entre un consagrado Carlos Gardel y un aspirante a estrella llamado Francis Albert Sinatra. La propuesta, que también se da en el Multitabarís, ha sido multipremiada y ha cosechado espectadores convertidos en fanáticos que repiten la experiencia más de una vez.

Fiesta

En el espectáculo aniversario de Tango Corrupto participarán la cantante María José Rojas, los bailarines Ale Andrian y Victoria Galoto y el actor y cantante Lucas Gerson, quien interpreta a Frank Sinatra en Cuando Frank conoció a Carlitos. Además, formará parte de la propuesta una banda de músicos que viene acompañando las últimas presentaciones de la propuesta.

La celebración de este martes se concretará, en gran medida, gracias a la generosidad del productor y empresario Carlos Rottemberg: “Le consulté si tenía alguna sala disponible para alquilarle y no sólo me dijo que sí, sino que no me cobra nada. ¿Qué puedo decir? Solo tengo palabras de agradecimiento para él y también para la producción de Cuando Frank conoció a Carlitos, ya que vamos a utilizar el sonido y la iluminación de la obra”.

Las resonancias del Multitabarís son poderosas: “Era un lugar que frecuentaba Carlos Gardel cuando era un cabaret y salón de baile”. El actual espectáculo se ofreció en festivales multitudinarios como los de Cosquín, Zárate y La Falda, entre otros escenarios.

Oscar Lajad vive en la zona de Retiro y su estampa de porteño recuerda a los caballeros de otros tiempos Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Cómo nació la idea de reversionar al tango, temas que no pertenecen a ese acervo?

-El tango llegó a mí de casualidad. En su momento, me llamaron para hacer un show en el Hipódromo de Palermo y ese fue el disparador. En realidad, tango escuché siempre, porque en mi casa, sobre todo mi abuela, lo escuchaba, pero jamás lo había cantado. Cuando uno es joven siente que es un género para “viejos”.

-No es así...

-Cuando comencé a transitarlo, me encantó. Me fascinaron las letras y sentí que el tanguero era un rol con el que me sentía cómodo.

Rápidamente, Oscar Lajad se instaló en ese mundo y pasó a ser convocado con asiduidad para espectáculos que, generalmente, tenían ribetes “for export”, algo que acarreaba cierta contradicción: “En esos shows para turistas te suelen pedir siempre el mismo repertorio, algo que me aburría un poco, pero, en mis unipersonales, me gustaba jugar más. Así fue como pregunté qué sucedería si, a diversas letras, les imprimía la impronta tanguera”.

En ese sentido, el cantante entiende que “todo puede ser un tango, depende cómo lo interpretes”.

Primero apareció un tema de Raffaella Carrá, que Lajad comenzaba interpretar de manera muy dramática: “La gente decía ´qué tangazo´, pero, de pronto, rompía con eso y empezaba el estribillo ´fiesta, que fantástica, fantástica, esta fiesta´”.

-De un tema a un espectáculo completo...

-Fue un desafío, pero lo hemos ido probando de a poco, a partir de los arreglos de Gustavo Calabrese. Testeaba las canciones con amigos y siempre sucedía lo mismo, primero aparecía la duda, porque reconocían la letra, pero no podían asociarla al nombre de un tango. Cuando la gente reconoce los temas originales, se muere de risa, porque no puede creer que sea tan contrastante. Nadie entiende cómo una canción de Lady Gaga puede ser un tango.

Uno de los hallazgos de la propuesta es que, al trasladar las canciones a la idiosincrasia tanguera, se revaloriza la poesía y el sentido de las letras.

Devoluciones

Lejos de incomodarse, los artistas sienten que las reversiones tangueras de sus temas son un homenaje. Carlos “La Mona” Jiménez elogió la versión que Tango Corrupto hizo de su hit “Beso a beso”, que se impone con una gran fortaleza poética. Escuchar para creer. “La Mona subió la canción a sus redes, nos agradeció y el tema estalló”.

-¿Tuviste vínculo con el prócer del cuarteto cordobés?

-Sí, un día me llamó mi amigo Flavio Mendoza para decirme “te voy a pasar con alguien”, sin revelarme la identidad de esta persona. Al principio, no le creí, pero luego le reconocí la voz. Fue una emoción muy grande poder conversar con La Mona.

-¿Cómo fue esa charla?

-Me contó que siempre hacía sonar el tema en el museo-bar que montó en Córdoba. Lo más impactante fue que me propuso grabar el tema “Muchacho de barrio” junto a él. Me dijo: “Lo quería grabar con el Polaco Goyeneche, que era mi amigo, pero no lo hicimos”. No lo podía creer. Me senté en un umbral, en la calle, para entender que lo que me pasaba era real. Con los arreglos de Gustavo Calabrese hicimos un boceto que le encantó y luego fuimos a su estudio a grabar.

También fue La Mona Jiménez quien organizó la grabación del video del corte y Lajad hasta pudo cantar el tema en vivo en el propio bar del ídolo cordobés. “Agradecido de por vida”.

“Cris Morena nos escribió un mail agradeciendo la versión de ‘Corazón con agujeritos’ que le había grabado Sandra Guida, ya que se trataba del tema que cantaba Romina Yan, su hija. Con los años, yo también canté esa versión”.

Hasta el día de hoy, Gloria Gaynor mantiene contacto con Lajad, festejando cada presentación de Tango Corrupto y la interpretación tanguera que el cantante hace de “I Will Survive”, el mayor suceso de la estrella estadounidense.

-De Thalía reversionaste “Piel morena” y “A quién le importa”.

-En un mensaje privado, nos escribió diciendo “muchas gracias por estos temas”.

Con Xuxa sucedió algo muy particular. Tango Corrupto grabó una versión en tiempo de milonga de “Chindolelé”, acaso el más popular de los éxitos de la referente de los niños. “Fue una explosión cuando ella lo subió a las redes, nos dedicó un mensaje hermoso y frases como ‘Gracias argentinos por el cariño que siempre me tienen’”.

Justo y necesario

“No contamos con una gran producción, por lo tanto, en nuestros espectáculos no prima la tecnología, sino el ingenio y darnos maña en cómo hacer algo que sorprenda desde la idea y en el conectar con la gente”.

-¿Cómo se materializa esa conexión con los espectadores?

-Desde el corazón y el sentir, desde la empatía humana y no desde el deslumbramiento técnico.

Oscar Lajad y su compañía, que también tiene como referente al experimentado coreógrafo y director Darío Petruzio, no necesita de los artilugios espectaculares para conmover a su platea y generar el clima celebratorio que caracteriza a cada uno de sus conciertos.

“Vamos a lo básico, de humano a humano. Incluso, muchos de nuestros espectáculos se estrenaron en pequeñas salas de café concert. En definitiva, se trata de decir un cuento, volver a cómo, de alguna forma, comenzó la humanidad, con gente alrededor de una fogata para contarse una historia, inventando sobre dioses o explicando el mundo”.

Junto a Darío Petruzio, Oscar Lajad montó una academia de artes que hoy funciona con gran repercusión en la ciudad de Salta Hernan Zenteno - La Nacion

Oscar Lajad no desconoce el rol de la tecnología aplicada a la escena, pero entiende que el artilugio no debe ser develado de manera explícita a los espectadores: “En Broadway, podés percibir un atardecer en escena o un efecto de lluvia y ni un solo ´tacho´ de luz colgando, no se ven los hilos, eso me gusta”, sostiene el artista, quien fue ladero de Enrique Pinti en uno de sus éxitos escénicos y fue parte de títulos como Houdini, una ilusión musical y Chicago.

Para Lajad “cuando se sabe utilizar la tecnología con arte, me encanta, pero, cuando invade y pasa a un primer plano y se ´come´ a la parte artística, no es lo que me sale hacer ni consumir”. No hacer evidente aquello que no debe serlo ni el regodeo de las posibilidades tecnológicas que se motorizan al punto tal de opacar lo interpretativo.

Oscar Lajad y Lucas Gerson en una escena de Cuando Frank conoció a Carlitos Gentileza

“Mis maestros me decían, ´menos es más´. Lo que se pone en escena tiene que tener una razón de ser”, recuerda, con la emoción de pensarse a él mismo en aquellos tiempos donde todo estaba por hacerse.

-¿Quiénes fueron esos maestros?

-Comencé mi tránsito teatral en Salta con Rafael Monti y Claudia Mendía. Luego estuve un año en la Facultad de Artes de Tucumán con grandes docentes como Juan Tríbulo y Gladys Mote. En la EMAD, ya instalado en Buenos Aires, tuve como profesores a Roberto Castro y Roberto Perinelli. También estudié con Augusto Fernandes y Luis “Indio” Romero.

Recursos y preparación no le faltan. “En lo que refiere al clown, me formé con Marcelo Katz, Osqui Guzmán y Leticia González de Lellis“.

A pesar de sentirse cómodo en Buenos Aires, el actor y cantante disfruta de las escapadas a Salta, su provincia natal Hernan Zenteno - La Nacion

Desde hace tres años, Oscar Lajad juega de local en la Calle Corrientes de la mano de Cuando Frank conoció a Carlitos: “La obra se convirtió en un clásico, un espectador la vio catorce veces. Llevamos más de 400 funciones, respeto y amo mi oficio, con lo cual, vivo lo que me pasa con alegría y agradecimiento”.

Este martes, sumará la impronta de su propio show en ese mismo escnario y para desandar el repertorio del tango “corrompido” que lleva su sello y que también cuenta con una legión de fanáticos incondicionales.

Tango Corrupto, 12 años de farra. Martes 31 de marzo, a las 20.30, Multitabarís, Corrientes 831