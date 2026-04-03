Pascuas es una de las celebraciones más importantes para el catolicismo, puesto que conmemora la resurrección de Jesús tras su pasión y muerte. En ese sentido, muchos pueden optar por saludar a sus seres queridos y conocidos en estas fechas. A continuación, estas son las mejores imágenes para mandar por WhatsApp en esta festividad. Estas pueden ser encontradas en internet, personalizadas en sitios especializados para crear contenido o se pueden generar con inteligencia artificial (IA).

Su elección puede ser subjetiva, pero se sugiere que incluyan alguna representación con los símbolos de esta época: cruces, hostias, copas de vino, conejos y huevos de Pascuas, para mandar por mensaje en el día que culmina la Semana Santa, el Domingo de Resurrección o Pascuas.

También se pueden recordar momentos emblemáticos de la Semana Santa con imágenes que hacen referencia a alguno de los episodios bíblicos más representativos: en el Jueves Santo se dio la Última Cena, el Viernes Santo es el día de la Pasión de Cristo, lo que llevó a la crucifixión y muerte de Jesús; mientras que el Domingo de Pascuas ocurrió la resurrección del Hijo de Dios, un hecho fundamental para la fe cristiana.

Es así que aquí habrá algunas de las mejores imágenes para mandar por la aplicación de mensajería instantánea que recuerden estos hechos y reflexiones sobre los valores que representan en la Iglesia Católica. Por otro lado, quienes quieran dar un paso más allá e involucrarse en la creación de estas imágenes o tarjetas, pueden liberar su creatividad con herramientas como la inteligencia artificial generativa o plataformas de diseño como Canva.

Las mejores imágenes para mandar por WhatsApp en Pascuas 2026

Diseño gratis de tarjeta de Pascuas para regalar (Fuente: Canva)

La costumbre de pintar huevos de Pascua aparece en esta imagen alusiva a la fiesta Freepik

Existen diseños de tarjeta de Pascuas gratis para compartir (Fuente: Canva)

La cruz Es uno de los símbolos más relevantes de las Pascuas

Existe una gran variedad de diseños para enviar por WhatsApp (Fuente: Canva)

Imágenes con símbolos religiosos que hace referencia a los hechos recordados en la Semana Santa

Diseño gratis de tarjeta de Pascuas para regalar (Fuente: Canva)

Existen formas de personalizar imágenes para desear Felices Pascuas (Fuente: Canva)

La Semana Santa es una celebración anual que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo (Pexels/Rodolfo Clix)

Se pueden elegir imágenes que hagan referencia a los hechos más significativos de la Semana Santa para mandar en Pascuas

Cómo diseñar tarjetas de Pascuas personalizadas y gratis

Distintas plataformas también permiten crear tarjetas de Semana Santa o Pascua personalizadas en pocos pasos. Una de las páginas más populares es Canva, donde se pueden generar de cero o usar una plantilla gratuita. Este tipo de mensajes pueden hacerse de la siguiente manera:

1 Ingresar a Canva

Iniciar sesión o crear un usuario en la plataforma.

2 Crear nuevo diseño

Elegir el tamaño para la tarjeta de Felices Pascuas para entregar. Escoger el color de la hoja que más se adapte a la idea preconcebida.

El sistema dirige a una hoja en blanco donde en la barra de herramientas de la izquierda se puede seleccionar la opción “Elementos”, donde hay imágenes alusivas a este período como conejos y huevos de Pascua. También existe la opción de agregar un tipo de texto creativo.

Canva ofrece plantillas gratuitas de imágenes y tarjetas de Pascuas que se pueden personalizar (Fuente: Canva) Canva

Por otro lado, se puede buscar una plantilla. Una vez seleccionada, se abre el editor para poder dar detalles personales al diseño.

3 Descargar la imagen

Antes de bajar la imagen, se sugiere revisar la vista previa para observar de manera detallada si todo está acorde a lo planeado.

Una vez terminado el diseño, se lo puede descargar de manera gratis en formato JPG o PDF, ya que de ese modo también se puede enviar de manera sencilla a cualquier contacto a través de redes sociales, como puede ser WhatsApp.

Paso a paso: cómo hacer imágenes para enviar en Pascua con inteligencia artificial

Como se mencionó, también existen plataformas con inteligencia artificial generativa que pueden generar imágenes para la Pascua o Semana Santa. Según las directivas que se le proponga al chat de esta aplicación, es posible conseguir un boceto acorde.

Una de las más populares es Gemini, la IA de Google, que, con solo tener una cuenta allí, permite a su modelo de lenguaje generar una imagen a pedido. Así es como se pueden hacer imágenes de Semana Santa en pocos pasos con IA:

1 Dirigirse a Gemini

Ingresar al sitio oficial de Gemini en el navegador (preferiblemente Chrome) o su aplicación. Iniciar sesión con Google para que se abra el chat de IA donde se escriben los prompts.

2 Escribir la idea creativa para generar la imagen

Redactar un prompt detallado con lo que se quiere que incluya la imagen, como “Imagen alegre de Pascuas: conejito con huevos coloridos, flores y frase ‘Felices Pascuas’, estilo cartoon luminoso”. La precisión genera mejores resultados temáticos.

Ejemplo de la imagen que puede generar Gemini para mandar en Pascuas (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

3 Enviar y esperar la generación

Presionar Enter o la flecha del chat para mandar la orden a la inteligencia artificial. Gemini creará una imagen en segundos según las instrucciones que se le dieron.

4 Editar

De ser necesario porque no se está conforme con el resultado, se le puede pedir a la IA que haga modificaciones en la imagen. También se le puede pedir que cambie algunos detalles. Esto la refina sin empezar de cero, lo que ahorra tiempo.

5 Guardar y compartir

Cuando se obtiene el resultado deseado, tocar “Descargar” bajo la imagen final; esta se guarda en formato PNG de alta calidad. Por último, solo hace falta abrir la aplicación de WhatsApp y enviarla a los contactos.