Boom de ventas de televisores en la previa del Mundial

“A 10 días del Mundial, la venta de televisores está volando”, afirmó ayer Luis Galli, CEO de Newsan, durante el 43° Congreso Anual del IAEF. El diagnóstico es compartido por las principales cadenas de electrodomésticos, que reportan incrementos de hasta 70% en la comercialización durante las últimas semanas frente a un mayo o junio habitual.

Sin embargo, el fuerte crecimiento de la demanda no implica necesariamente que este sea el momento más conveniente para comprar.

Según un relevamiento de la aplicación Precialo, que monitorea diariamente el precio mínimo de más de 1000 televisores en decenas de tiendas online de la Argentina, el mejor momento del año para adquirir un equipo fue en febrero, cuando la mediana de precios se ubicó en $600.000.

El segundo período más favorable fue durante el Hot Sale y la Hot Week. Entre el 10 de mayo y los días de promociones, la mediana de precios pasó de $729.899 a $700.000.

El segundo período más favorable del año para comprar una TV fue durante el Hot Sale y la Hot Week Soledad Aznarez

En junio, en cambio, los valores mostraron un leve repunte en línea con el aumento de la demanda antes del Mundial. Actualmente, la mediana se ubica en $721.449.

De todos modos, desde la plataforma señalaron que siguen existiendo oportunidades de compra en algunos segmentos del mercado gracias a descuentos puntuales, más que por una baja generalizada de precios.

“Unos 178 productos, equivalentes al 22% de los modelos comparables, están hoy más baratos que el 11 de mayo. Entre los que bajaron, la caída promedio fue de 11,4%, que representa alrededor de $260.000 menos por unidad”, indicaron.

Entre los ejemplos destacados mencionaron un Smart TV LG 4K de 55 pulgadas, cuyo precio pasó de $1.636.899 el 11 de mayo a $1.223.099 en la actualidad, una baja del 25%. También citaron un Smart TV RCA 4K de 50 pulgadas, que descendió de $682.009 a $587.319, una reducción del 14%.

Un Smart TV LG 4K de 55 pulgadas pasó de $1.636.899 el 11 de mayo a $1.223.099 en la actualidad, una baja del 25%

Según Juan Almeida, gerente nacional de Marketing de Cetrogar, si el Mundial de 2022 fue el de las pantallas de 43 pulgadas, todo indica que el de 2026 será el de las 55 pulgadas y las tecnologías premium. En la cadena registraron en las últimas semanas un crecimiento cercano al 50% en las ventas de Smart TV respecto del mismo período del año pasado.

En Frávega también observan un fuerte crecimiento de la demanda. De acuerdo con Hernán Jurado, gerente comercial de la compañía, las ventas de mayo y de lo que va de junio son, en promedio, un 70% superiores a las de un mayo-junio habitual. Además, aseguró que el fenómeno está impulsado principalmente por las pantallas de mayor tamaño. “Mientras que en un año normal los televisores de 55 pulgadas o más representan el 30% de las ventas en unidades, este año ya explican el 60% del total”, afirmó.

La tendencia hacia pantallas cada vez más grandes también se refleja en Megatone. Javier Cominotti, gerente de Marketing de la cadena, señaló que las ventas de televisores de entre 55 y 100 pulgadas comenzaron a acelerarse durante el Hot Sale y se mantienen en niveles elevados a medida que se acerca el Mundial.

“Incluso en el local del Unicenter vemos clientes que llegan en camioneta para llevarse televisores de 65 pulgadas”, afirmó.