Brasil restringió la venta de pasajes de Flybondi por las reiteradas cancelaciones de vuelos

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil restringió la comercialización de pasajes Flybondi al detectar un fuerte deterioro en la regularidad de sus operaciones y deficiencias en la atención a los pasajeros. La decisión profundiza la crisis que atraviesa la compañía, que en las últimas semanas quedó envuelta en una fuerte disputa entre sus nuevos propietarios y la conducción anterior.

La medida cautelar, que entró en vigor este miércoles, fue adoptada luego de que el organismo constatara que entre el 1 y el 27 de julio la empresa canceló el 79% de los vuelos programados hacia Brasil. Según la autoridad aeronáutica, la situación representa un riesgo de perjuicios para los pasajeros.

Como primera medida, la ANAC suspendió la venta de pasajes para tres destinos brasileños que Flybondi aún no había comenzado a operar: Florianópolis, Maceió y Salvador. Además, la compañía no podrá ampliar su red de rutas en Brasil, incorporar nuevos destinos, aumentar frecuencias ni sumar operaciones.

El organismo también advirtió que, si la empresa no demuestra antes del 3 de agosto haber implementado los ajustes operativos necesarios para garantizar la regularidad del servicio, quedará suspendida la venta de pasajes para la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro (Galeão).

De acuerdo con la ANAC de Brasil, el monitoreo de la empresa detectó una sucesión de cancelaciones, una reducción sostenida de las operaciones en ese país, diferencias entre los vuelos programados y los efectivamente realizados y un incremento en los reclamos de los pasajeros.

El organismo sostuvo además que, a lo largo de 2026, se registró una caída continua en la cantidad de vuelos operados por la compañía, acompañada por un aumento significativo de las cancelaciones.

La fiscalización también identificó problemas en la atención al cliente, entre ellos dificultades para acceder a los canales de comunicación, demoras en los reembolsos, inconvenientes para modificar vuelos y deficiencias en la asistencia a los pasajeros afectados por las cancelaciones.

Quejas y filas en Aeroparque por suspensión de vuelos de Flybondi

La decisión no afecta a los pasajes que ya fueron vendidos. En caso de cancelación de un vuelo, Flybondi continúa siendo responsable de asistir a los pasajeros, ofrecer una reubicación sin costo o reintegrar el importe abonado, de acuerdo con la normativa vigente en Brasil.

El organismo indicó que los pasajeros deberán contactar en primera instancia a la aerolínea o, si compraron el pasaje a través de una agencia de viajes, gestionar el reclamo por esa vía. Si el inconveniente no se resuelve, podrán presentar una denuncia en el sistema “ANAC Pasajero”, donde la empresa dispondrá de hasta diez días corridos para responder.

La posibilidad de revertir la medida

La restricción podrá ser revisada o levantada si Flybondi acredita que adoptó medidas para restablecer la regularidad de sus operaciones, garantizar una adecuada atención a los pasajeros y cumplir con las exigencias regulatorias.

La ANAC brasileña aseguró que continuará monitoreando la situación y que adoptará las medidas que considere necesarias para preservar la continuidad de los servicios aéreos y proteger a los usuarios.

La decisión de la autoridad aeronáutica se conoce en medio de la profunda crisis que atraviesa Flybondi. A mediados de julio, el nuevo accionista mayoritario de la compañía, COC Global Enterprise, controlado por el empresario Leonardo Scatturice, acusó a la conducción anterior de haber cometido presuntas irregularidades de carácter fraudulento que, según sostuvo, provocaron un deterioro financiero y operativo de la aerolínea.

Leonardo Scatturice y Mauricio Sana, dueño y exCEO de Flybondi, respectivamente

Tras una revisión interna de la empresa, el nuevo controlante aseguró haber detectado inconsistencias entre la información presentada por la gestión saliente y la situación real de la compañía. Sin mencionar nombres en sus comunicados, las acusaciones apuntaron al ex CEO y ex vicepresidente Mauricio Sana.