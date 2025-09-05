Bullrich pidió “compromiso de todo el país” para bajar el gasto público y los impuestos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En su exposición en la jornada inaugural de la 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en el Hotel Llao Llao de esta ciudad, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, destacó la necesidad de avanzar en la reducción de impuestos y consolidar un país competitivo.

“Todavía queda mucho por hacer: son 155 los impuestos que faltan reducir. No importa porque el mercado terminará emparejando. Nosotros no vamos a favorecer a unos sobre otros; cuando se beneficia a uno, se destruye a otro. Necesitamos el compromiso de todo el país. El gasto público, cuando asumimos, estaba en un 15% y las municipalidades en un 4%. El esfuerzo ahora es que la Argentina sea realmente competitiva”, afirmó.

La ministra también se refirió a la política de seguridad: “En todo el país, y en muchas ciudades —incluida Bariloche— había piquetes permanentes, todos los días, a toda hora: 9000 por año. Imagínense, solo en la 9 de Julio. Hoy eso ya no existe. Incluso dentro y fuera del Congreso nos tiraban piedras, lo mismo en las caravanas. Y nosotros queremos, después de dos años, otro país”.

En relación con la futura conformación del Congreso, Bullrich aseguró que actualmente ese órgano “es un estorbo”. Dijo que el Congreso “decide cómo se gasta el presupuesto; se convirtió en Poder Ejecutivo”.

Patricia Bullrich participó en la 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Bullrich añadió que a la Argentina le falta más patriotismo para salir del cortoplacismo. “Tenemos que tener gente que piense en qué se convirtió la Argentina del Estado gigante e ineficiente. Eso solo generó cierre de empresas. En vez de pensar qué maldad se le puede hacer al Gobierno, que piensen cómo bajar la inflación, cómo bajar impuestos. Queremos armar una cancha para que todos jueguen, cada uno a su juego. Si le economía crece, van a crecer todos”.

Espert, contra el kirchnerismo

A su turno, también expuso en la convención el diputado José Luis Espert, quien vinculó al kirchnerismo con la difusión de los audios y la denuncia por presuntas coimas en el área de discapacidad. “Corre riesgo de desaparecer”, dijo Espert sobre la fuerza política que responde a Cristina Kirchner, y agregó que ese espacio “siempre arma operaciones, desde 2005 para acá, y comanda una actitud destituyente”.

Según consideró Espert, “la política económica, tal como lo indica la Constitución, la decide el Gobierno, no el Congreso; eso no se puede subvertir. Y cerró: ”Este Congreso sancionó leyes por un valor cercano a los 15.000 millones de dólares. Este Congreso es subversivo, intentan generar un desastre financiero“.