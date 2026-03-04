Mercados: caen el dólar y el riesgo país

Mientras en Wall Street las versiones sobre eventuales conversaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente impulsaron un rebote técnico, el mercado cambiario local reflejó una mejora del peso. De hecho, el dólar minorista retrocedió $15 y cerró a $1420 en el Banco Nación, con lo que recortó la suba de $20 registrada en la rueda previa.

En el segmento mayorista, la divisa finalizó la jornada a $1400,50, es decir, $14,50 por debajo del cierre del martes. Los tipos de cambio financieros acompañaron la tendencia: el dólar MEP cotiza a $1427,70 con una baja de $6,41, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1468,37, o sea, $15,12 menos que en la jornada previa.

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos en dólares avanzan hasta 3,1%, encabezados por el GD46D. En ese contexto, el riesgo país —medido por JP Morgan— retrocedía más de 30 puntos hasta las 536 unidades, luego de haber cerrado el martes en 573 y tras haber rozado los 600 puntos.

En la renta variable, en cambio, el índice S&P Merval cedió 0,7%, con bajas de hasta 3,1% en el caso de Transportadora de Gas del Sur, 2% para Banco de Valores S.A. y 1,7% para YPF. En tanto, los ADR de compañías argentinas que cotizan en Nueva York rebotaban en la mayoría de los casos hasta 5,14% (fue el caso de Telecom, por ejemplo).

Fernando Marull, socio de FMyA, señaló que la baja del dólar resulta consistente con un escenario de menor percepción de riesgo global. En cuanto a la dinámica de las acciones, consideró que podrían ensayar un rebote en las próximas ruedas. “No hubo nada en particular que explique que reboten los bonos y no las acciones. De todos modos, los papeles vienen más pesados en los últimos dos meses. No ha cambiado el contexto”, dijo.

Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, afirmó que la Bolsa local arrastra debilidad desde comienzos de año. “La mayoría de los sectores no logra crecer y los bancos exhiben niveles elevados de morosidad. A eso se suma el conflicto en Medio Oriente, que imprime incertidumbre global y limita la toma de riesgo en equity local”, explicó.

Agregó que el Gobierno logró sostener el resultado fiscal y que, con la emisión del bono AO27, abrió un canal de financiamiento en dólares de corto plazo, en paralelo con la racha de compras de reservas por parte del Banco Central (BCRA). “En este escenario, el mercado se muestra más inclinado hacia ese tipo de activos que hacia la renta variable”, señaló.

El analista financiero Christian Buteler coincidió en que el mercado accionario atraviesa un período de debilidad. “El nivel de actividad local es bajo. Incluso en los balances que están presentando los bancos se observan resultados flojos. No hay demasiados fundamentos para una suba sostenida de las acciones y, si además el contexto externo agrega volatilidad, es esperable que predominen las jornadas negativas”, analizó.

Por último, Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, juzgó que la deuda soberana aguantó bien el contexto geopolítico global y que la compresión del riesgo país claramente es una buena señal.

“El tipo de cambio oficial [mayorista] cerró en $1400 y los dólares financieros también se movieron a la baja. El escenario de superávit financiero y compra de reservas por parte del Bando Central sigue a buen paso. El sesgo contractivo de la política monetaria impide darle mayor velocidad a la remonetización de la economía, pero en todo caso eso lo irá manejando el Ministerio de Economía en cada licitación, de manera de liberar si es necesario, y que no afecte la baja de tasas”, agregó.

Más allá de esto, apuntó que obviamente el activo class que sufre es el equity. “El beta local no permite por ahora desacoplar precios. Los futuros con cierres negativos (-1,3%) son una señal de que la paz cambiaria parece continuar, aunque el equipo económico siempre se reserva la bala de la venta de dollar linked si es necesario. Otra cosa importante es que la curva de tasa fija sigue bastante plana y comprimiendo, lo cual es sano para el próximo rolleo”, cerró.