Sube el dólar, el petróleo salta 8% y las acciones argentinas caen hasta 12% en Wall Street

La guerra en Irán impacta en los mercados financieros globales. Mientras que el petróleo sube por segunda rueda consecutiva -trepa un 8%- y los inversores reacomodan sus carteras para alejarse de los activos más riesgosos, las acciones argentinas caen hasta 12% en Wall Street y el riesgo país toca el valor más alto en dos meses y medio.

Ayer la Bolsa porteña alternó entre subas y bajas, un efecto que se explicó por el alza que tuvieron las acciones energéticas. Sin embargo, este martes el clima es más pesimista y el índice accionario S&P Merval abre la rueda con una caída del 1,2%. Actualmente cotiza en 2.572.859 unidades, equivalentes a US$1768 al ajustar por el dólar contado con liqui.

En el panel principal, los mayores descensos del día se observan en los papeles del Banco Supervielle (-5,1%), BBVA (-3,6%), Central Puerto (-3,5%) y Aluar (-3,2%). En cambio, las energéticas muestran subas del 2,7% en el caso de Transener, del 2,5% para Pampa Energía y del 2% tanto para YPF como Transportadora de Gas del Sur.

La explicación detrás de este fenómeno es el bloqueo que se lleva adelante en el estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que se transporta alrededor de una quinta parte del petróleo a nivel global. En ese contexto, el Brent sube 8,52% y cotiza en US$84,36 el barril. Solo en las últimas cinco ruedas, el precio se disparó 19,2%.

Uno de los petroleros se incendia en el estrecho de Ormuz Captura

“El petróleo comienza a poner en precio una extensión de la guerra mayor a la inicialmente pensada. Las tasas de interés se debaten entre la presión alcista que les imprime el precio del petróleo y los flujos que buscan refugio. Los mercados hoy amanecen con un humor un tanto más negativo. Con el VIX [también conocido como ‘el índice del miedo de Wall Street’] en 27, máximo de los últimos dos sell off [venta masiva de acciones], la situación actual de mercado se torna peligrosa", advirtieron desde Delphos Investment.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se tiñen de rojo casi en su totalidad, en línea con la tendencia que muestran el resto de los índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Banco Supervielle se hunden 12%, seguidos de BBVA (-7,9%), Ternium (-7,1%) y Telecom Argentina (-6,1%). Solo Edenor sube, y apenas con 0,6%.

A modo de contraste, el índice S&P 500, que reúne a las 500 empresas más importantes que operan en Wall Street, opera con una caída del 1,81%. El industrial Dow Jones cede 1,89% y el tecnológico Nasdaq retrocede 2,18%.

Reflejo de esa tensión que vive hoy el mercado, los bonos soberanos en dólares operan también en terreno negativo. Los Bonares muestran caídas del 2,46% (es el caso del AE38D), mientras que los Globales retroceden hasta 1,80% (GD35D).

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

Esto impacta de manera directa en el riesgo país. Este índice, que elabora el JP Morgan y mide la sobretasa que tienen que pagar los bonos emergentes frente a los títulos de deuda del Tesoro de Estados Unidos, escala 20 unidades y se ubica en 587 puntos básicos (+3,53%). Es el valor más alto desde mediados de diciembre del año pasado, y quedó lejos de los 484 puntos que llegó a tocar a finales de enero.

“A cualquier país con un beta alto [alta volatilidad] le pega más una situación como esta, que es lo que pasa con los activos argentinos. Pero como el mercado todavía no le quiere prestar al mercado, el efecto es bastante más limitado. Y en algún punto tiene una parte positiva, porque con un alto valor de las commodities, se favorecen las energéticas. Tenemos un canal fuerte en lo comercial con YPF, Vista Energy y las compañías energéticas que generan dólares y, si el precio internacional está alto, es positivo", analizó Alfredo Romano, presidente de Romano Group.

Por otra parte, el dólar estadounidense se fortalece a nivel global y este martes impacta sobre el peso argentino. En las pizarras del Banco Nación, la cotización minorista se ofrece a $1430, una suba de $15 frente al cierre anterior (+1,2%).

Lo mismo sucede con el tipo de cambio oficial mayorista, que cotiza a $1409,47, equivalente a un avance diario de $15,72 (+1,13%). Aunque ayer había iniciado la rueda al alza, a mitad de la jornada la tendencia se dio vuelta y terminó el día a la baja.

Marco Rubio Aseguró Que EE.UU. Seguirá Atacando A Irán

La suba también se ve reflejada en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP cotiza a $1430,85 en las pantallas del mercado de capitales, un incremento de $17,31 frente al cierre anterior (+1,2%). El contado con liquidación (CCL) avanza $4,80 y se vende a $1473,99 (+0,4%).