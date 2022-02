Cajas de jubilaciones: alerta de 13 provincias por la falta de actualización de las transferencias nacionales

CÓRDOBA.- Cuando el proyecto de presupuesto 2022 fracasó en el Congreso, los gobernadores plantearon viarias preocupaciones en lo inmediato. La primera, los subsidios al transporte público -el debate ya está abierto en todo el país, más allá de la transferencia de 32 líneas de Nación a CABA-, y la segunda la refinanciación de deudas con Cammesa (administradora del mercado mayorista de energía). Pero hubo algo más: en el caso de 13 distritos, los fondos que manda Anses para cubrir parte del déficit de cajas de jubilaciones no transferidas. Hace unos días el organismo anunció que serán los mismos recursos que en 2021; el resto lo ponen los tesoros provinciales. Sin actualización por inflación, el desembolso de los distritos aumentará.

A fines de enero, una resolución de Anses con la firma de su titular, María Fernanda Raverta, se estableció transferir a las provincias que no han transferido sus regímenes previsionales a la Nación como anticipo del 2022 y “a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional Provincial, el equivalente mensual a una doceava parte del último monto del déficit determinado”.

Es decir, no se hay suba de partidas. Según datos oficiales del presupuesto abierto, el año pasado Anses transfirió $58.538 millones, el 61,8% más que en el 2020, cuando fueron $36.225 millones. Hasta el 14 de febrero último se giraron $4.580 millones.

La preocupación de los gobernadores es que esas partidas están determinadas sobre números, como muy avanzados, de 2019 (Córdoba) ya que hay cajas con acuerdos sobre la base de 2018 (Formosa, Entre Ríos) y 2017 (Corrientes). Los cambios en esos tres o cinco años no están contemplados en los giros que se realizarán.

La Nación, ya desde el gobierno macrista, no exige la “armonización” de los sistemas provinciales con el nacional, sino que gira lo equivalente al déficit que tendría ese sistema si hubiera sido transferido.

Son pocas las provincias que hicieron reformas para reducir el rojo; la última -en plena pandemia- fue Córdoba. Entre Ríos y Santa Fe vienen trabajando desde hace tiempo en algunos cambios que no se plasman en proyectos porque no tienen el consenso legislativo necesario. En Formosa, en 2016, hubo un aumento de la edad jubilatoria de los estatales y cambios en el mecanismo de determinación del haber; en 2017 lo hizo Tierra del Fuego.

La caja provincial más grande del país es la de Buenos Aires; el Instituto de Previsión Social de esa provincia reúne a unos 300.000 beneficiarios y el año pasado cerró con un déficit de $65.000 millones. Según los datos oficiales, Anses le transfirió $11.712 millones.

Fue el cordobés el sistema que más recursos recibió en 2021, $19.993 millones. Siguen los de Santa Fe con $9.518 millones; La Pampa, $5.343 millones; Entre Ríos, $4.066 millones; Chaco, $2.400 millones; Formosa, $1.969 millones; Misiones, $1.947 millones; Santa Cruz, $1004 millones y Corrientes, $587 millones.

No están transferidas pero son superavitarias Chubut y Tierra del Fuego, por lo que no requieren de asistencia y en Neuquén todavía no cerraron un acuerdo con Anses.

El gasto previsional en las provincias con sistemas propios se mueve entre 19% y 25% y, en general, son más beneficiosos que el de Anses. Cubrir la brecha después de los aportes nacionales, puede requerir hasta el 13% de los ingresos totales de un distrito según cálculos del Ieral.

La resolución firmada por Raverta indica que, ante la carencia de una ley de presupuesto, rige la vigente en el período anterior. En esa línea, para que haya más recursos para las cajas la decisión es política, similar a la que ahora tomó la Nación cuando resolvió subir 40% los giros en el primer trimestre para el transporte del interior.