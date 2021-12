Los subsidios al transporte son la preocupación más inmediata de los gobernadores

CÓRDOBA.- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió no contar con el presupuesto 2022 impactará en las provincias. Para empezar, destacó que la coparticipación caería $180.000 millones. A los gobernadores, más allá de la inversión en obra pública, les preocupa en lo inmediato los subsidios al transporte público y la refinanciación de deudas con la administradora del mercado mayorista eléctrico, Cammesa. En ambos casos, temen que deberán cubrir con recursos propios lo que no enviará la Nación.

Durante buena parte de este año las provincias reclamaron por una suba en los giros del Fondo Compensador del Transporte, porque la suba de costos de las empresas presiona sobre el precio del boleto. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) lleva meses advirtiendo que no hay renovación de flota, que la vuelta a la casi normalidad en la actividad los obliga a sacar más unidades y que los recursos que reciben del Estado cada vez cubren menos: o aumenta el precio o aumentan las transferencias.

La respuesta repetida del Ministerio de Transporte es que las provincias deben poner la diferencia. En el presupuesto 2022 que no se aprobó, como un gesto para conseguir el apoyo de los gobernadores, esos fondos habían aumentado 70%. De los $27.000 millones originales saltaron a $46.000 millones.

Todo el interior paga el boleto más caro que CABA y el AMBA y, además, las provincias no cuentan con alternativas a los colectivos. Hace dos años que las principales ciudades sufren paros de transporte. Las provincias y municipios -dependiendo de quién gestiona el servicio- también aseguran no tener más dinero. La cuenta, al final, alguien la tiene que pagar.

La Municipalidad de Córdoba, por ejemplo, dispuso el viernes adelantar aportes nacionales por $276.299.934,22, para abonar aguinaldo y montos no remunerativos de los trabajadores del sistema y así garantizar la prestación normal del servicio en la ciudad. En paralelo, dijo que por el momento no incrementará el boleto del transporte.

En lo que hace a las partidas que la Anses gira a las 13 cajas previsionales no transferidas por las provincias a la Nación, fuentes consultadas por este diario coincidieron en que no hay modificaciones porque el proyecto de presupuesto para el 2022 no incluía beneficios adicionales.

Entre los puntos mencionados por Massa aparece la refinanciación de deudas de distribuidoras de energía con Cammesa que, a mediados de año, rondaba los $200.000 millones. Las deudas generadas son consecuencia del atraso tarifario, menor en el interior que en el AMBA por lo que Edesur y Edenor encabezan el ranking de morosidad. Varias distribuidoras provinciales y cooperativas (la autoridad concedente son las provincias) firmaron acuerdos de refinanciación con Energía.

Los referentes de algunas de esas distribuidoras sostienen que no deberían revisarse los acuerdos, pero admiten que “todo es discrecional: con ley o sin ley, hacen lo que les parece, así que todo puede ser”.