Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en julio 2026 si mi DNI termina en 2

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 2 perciben sus haberes el lunes 13 de julio. Así lo indica el calendario de pagos para el séptimo mes del año que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que incluye las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional.

Así es el calendario de pagos de Anses para la AUH de julio Pixabay

En julio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo cobro la AUH en julio 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en julio es el siguiente, según la terminación del DNI:

Terminación de DNI Fecha de pago 0 y 1 8 de julio 2 13 de julio 3 14 de julio 4 15 de julio 5 16 de julio 6 17 de julio 7 20 de julio 8 21 de julio 9 22 de julio

De cuánto es la AUH en julio 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en julio, con la actualización del 2,15%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $118.436,84 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $385.646,95 Asignación por Embarazo $118.436,84

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los montos de julio de la AUH

A quiénes les corresponde el cobro de la AUH de julio

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Pasos para presentar la Libreta AUH