Calendario de jubilaciones de la Anses: cuándo se cobran en septiembre 2026

Con el inicio de septiembre, muchos jubilados se preguntan cuándo van a cobrar sus haberes. A raíz de ello, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales, que incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo al número de terminación del DNI de cada beneficiario.

El calendario de pagos de las jubilaciones

Cabe destacar que en septiembre, el incremento de los haberes ronda el 2,11%, debido a la actualización automática que se realiza tomando el último índice inflacionario.

El cálculo para este tipo de operaciones se hacen en base a los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales.

El reajuste que recibirán los jubilados en sus haberes Andrzej Rostek - Shutterstock

A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo(AUH), la Asignación Universal por Embarazo(AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.

El calendario completo de la Anses de septiembre 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Cuánto cobran los jubilados en septiembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en septiembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $428.633,20 $70.000 $498.633,20 Jubilación máxima $2.884.395,56 - $2.884.395,56 PUAM $342.906,55 $70.000 $412.906,55 PNC (Invalidez/Vejez) $300.043,23 $70.000 $370.043,23

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Las fechas de pago de septiembre para jubilados de la Anses

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.