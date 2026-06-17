Calendario de pago del IPS: cuándo cobro la jubilación en junio 2026 con el aguinaldo

El calendario de pagos de junio de 2026 para las jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ya está disponible para todas las personas que cobran su prestación a través de este organismo y a las que, en este mes, se añade la liquidación del aguinaldo.

Las fechas de pago para jubilados de IPS Imagen de Freepik

Las fechas de cobro se ordenan según la terminación del DNI de los beneficiarios de la entidad previsional de la provincia. En el sexto mes del año, los pagos se hacen entre el lunes 29 y el martes 30 de junio. Además, el IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla es el jueves 23 de julio, por lo que quienes perciban su jubilación deben presentarse antes de esa fecha.

Calendario de pagos del IPS y aguinaldo en junio 2026

El siguiente es el esquema de pago de aguinaldo - SAC proporcional

Prestaciones Terminación de DNI Fecha de cobro Jubilaciones y pensiones contributivas Todas las terminaciones Lunes 29 de junio Pensiones sociales no contributivas Todas las terminaciones Lunes 29 de junio

Pago de haberes

Prestaciones Terminación del DNI Fecha de cobro Jubilaciones y pensiones 0, 1, 2 y 3 Lunes 29 de junio Pensiones sociales Todas las terminaciones Lunes 29 de junio Jubilaciones y pensiones 4, 5, 6 ,7, 8 y 9 Martes 30 de junio

Como se mencionó, el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de julio.

Cómo tramitar la jubilación en la provincia de Buenos Aires

El IPS es la caja otorgante de la prestación, siempre y cuando el afiliado registre mayor cantidad de años de servicios con aportes a este organismo (y no a la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, por ejemplo). En tanto, si hubo servicios aportados a otras cajas, deberán acreditarse presentando el correspondiente Reconocimiento de Servicios.

Para obtener una jubilación ordinaria del IPS, es necesario que los solicitantes reúnan los siguientes requisitos:

60 años de edad y 35 años de servicios.

50 años de edad y 25 años de servicios docentes.

55 años de edad y 30 años de servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza.

50 años de edad y 25 años de servicios insalubres o agotamiento prematuro.

40 años de edad y 20 de servicios al personal artístico que se desempeñe exclusivamente en cuerpo de baile.

45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona afectada de ceguera congénita.

45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona bajo el régimen de la ley 10.593.

¿Cómo solicitar un turno para la atención presencial en el IPS?

Para todos estos casos existen distintas formas para iniciar el trámite jubilatorio: