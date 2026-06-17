Calendario de pago del IPS: cuándo cobro la jubilación en junio 2026 con el aguinaldo
La prestación para titulares del sistema previsional de la provincia de Buenos Aires se cobra según la terminación del DNI; cuáles son las dos jornadas de liquidación de haberes
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El calendario de pagos de junio de 2026 para las jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires ya está disponible para todas las personas que cobran su prestación a través de este organismo y a las que, en este mes, se añade la liquidación del aguinaldo.
Las fechas de cobro se ordenan según la terminación del DNI de los beneficiarios de la entidad previsional de la provincia. En el sexto mes del año, los pagos se hacen entre el lunes 29 y el martes 30 de junio. Además, el IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla es el jueves 23 de julio, por lo que quienes perciban su jubilación deben presentarse antes de esa fecha.
Calendario de pagos del IPS y aguinaldo en junio 2026
El siguiente es el esquema de pago de aguinaldo - SAC proporcional
|Prestaciones
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
Jubilaciones y pensiones contributivas
Todas las terminaciones
Lunes 29 de junio
Pensiones sociales no contributivas
Todas las terminaciones
Lunes 29 de junio
Pago de haberes
|Prestaciones
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
Jubilaciones y pensiones
0, 1, 2 y 3
Lunes 29 de junio
Pensiones sociales
Todas las terminaciones
Lunes 29 de junio
Jubilaciones y pensiones
4, 5, 6 ,7, 8 y 9
Martes 30 de junio
Como se mencionó, el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de julio.
Cómo tramitar la jubilación en la provincia de Buenos Aires
El IPS es la caja otorgante de la prestación, siempre y cuando el afiliado registre mayor cantidad de años de servicios con aportes a este organismo (y no a la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, por ejemplo). En tanto, si hubo servicios aportados a otras cajas, deberán acreditarse presentando el correspondiente Reconocimiento de Servicios.
Para obtener una jubilación ordinaria del IPS, es necesario que los solicitantes reúnan los siguientes requisitos:
- 60 años de edad y 35 años de servicios.
- 50 años de edad y 25 años de servicios docentes.
- 55 años de edad y 30 años de servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza.
- 50 años de edad y 25 años de servicios insalubres o agotamiento prematuro.
- 40 años de edad y 20 de servicios al personal artístico que se desempeñe exclusivamente en cuerpo de baile.
- 45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona afectada de ceguera congénita.
- 45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona bajo el régimen de la ley 10.593.
Para todos estos casos existen distintas formas para iniciar el trámite jubilatorio:
- Un turno presencial: esta opción está habilitada para agentes cesados en la administración pública provincial y organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, órbita nacional pública y privada; ellos pueden solicitarlo a través del sitio oficial del IPS.
- Sistema Digital Autogestión “Mi IPS”: los agentes cesados en escuelas privadas pueden solicitar su trámite al ingresar al Módulo de autogestión para el trabajador.
- Sistema Digital Empleadores: en este caso, deberán dirigirse a la dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador.
- Jubilación ejecutiva: esta opción está habilitada para los agentes cesados en la administración pública, especialmente exclusivo para los organismos que utilizan entorno SIAPE. Para pedir la jubilación, deberán dirigirse a la Dirección de Recursos Humanos de su organismo empleador.
- Jubilación por agotamiento prematuro: está dirigido a los médicos que desean hacer su retiro antes de alcanzar la edad jubilatoria. En el caso de que no corresponda efectuar el cargo deudor por aportes no efectuados, deberán concurrir al departamento de gestión de Recursos Humanos del hospital donde trabaja. Si corresponde efectuar el cargo deudor, será necesario solicitar un turno presencial.
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