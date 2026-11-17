Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires ya pueden consultar cuándo cobran la jubilación en noviembre 2026 a través del calendario de pagos del IPS (Instituto de Previsión Social).

Las fechas de cobro se ordenan según la terminación del DNI de los beneficiarios de la entidad previsional de la provincia. En el anteúltimo mes del año, los pagos se hacen entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre. Además, el IPS recordó que el vencimiento del pago por ventanilla es el 23 de diciembre, por lo que quienes perciban su jubilación deben presentarse antes de esa fecha.

A fines de enero se entregan las jubilaciones del IPS Daniel Basualdo

Cuándo se cobra la jubilación del IPS en noviembre 2026

Viernes 27 de enero

Jubilaciones y pensiones: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Pensiones sociales —no contributivas—: DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Lunes 30 de enero

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Como se mencionó, el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre.

Cómo tramitar la jubilación en la provincia de Buenos Aires

El IPS es la caja otorgante de la prestación, siempre y cuando el afiliado registre mayor cantidad de años de servicios con aportes a este organismo (y no a la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, por ejemplo). En tanto, si hubo servicios aportados a otras cajas, deberán acreditarse presentando el correspondiente Reconocimiento de Servicios.

Para obtener una jubilación ordinaria del IPS, es necesario que los solicitantes reúnan los siguientes requisitos:

60 años de edad y 35 años de servicios.

50 años de edad y 25 años de servicios docentes.

55 años de edad y 30 años de servicios docentes en cualquiera de las ramas de la enseñanza.

50 años de edad y 25 años de servicios insalubres o agotamiento prematuro.

40 años de edad y 20 de servicios al personal artístico que se desempeñe exclusivamente en cuerpo de baile.

45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona afectada de ceguera congénita.

45 años de edad y 20 años de servicios para aquella persona bajo el régimen de la ley 10593.

¿Cómo solicitar un turno para la atención presencial en el IPS?

Para todos estos casos, existen distintas formas para iniciar el trámite jubilatorio: