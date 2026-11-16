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Jubilaciones de Anses: cuánto cobro en noviembre 2026 con el aumento, el bono y el aguinaldo

Para la actualización de haberes se toma el 2,17%, del último índice de inflación que publicó el Indec; cuáles son las cifras para el último mes del año

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Las jubilaciones se actualizan en un 2,17%
Las jubilaciones se actualizan en un 2,17%

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en diciembre un incremento del 2,17%, que modifica las cifras que reparte el organismo en el último mes del año. Además, continúa el pago del bono para los haberes mínimos y se añade la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo.

Este mes las jubilaciones se ajustan en un 2,17%
Este mes las jubilaciones se ajustan en un 2,17%Andrzej Rostek - Shutterstock

De esta manera, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,17%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,2%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:

Tipo de jubilación o pensiónHaber con aumentoBonoAguinaldo Total a cobrar
Jubilación mínima
$453.796,69
$70.000
$226.898,34
$750.695,03
Jubilación máxima
$3.053.622,05
-
$1.526.811,02
$4.650.433,07
PUAM
$363.037,35
$70.000
$181.518,65
$614.556
PNC (Invalidez/Vejez)
$317.657,68
$70.000
$158.828,84
$546.486,52

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo es la entrega del bono previsional de diciembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $523.796,69.

Así es la distribución del bono previsional de diciembre
Así es la distribución del bono previsional de diciembre

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
  • Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
  • Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
  • Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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