Jubilaciones de Anses: cuánto cobro en noviembre 2026 con el aumento, el bono y el aguinaldo

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en diciembre un incremento del 2,17%, que modifica las cifras que reparte el organismo en el último mes del año. Además, continúa el pago del bono para los haberes mínimos y se añade la liquidación de la segunda cuota del aguinaldo.

Este mes las jubilaciones se ajustan en un 2,17% Andrzej Rostek - Shutterstock

De esta manera, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,17%, en concordancia con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,2%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en diciembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos, y el pago del aguinaldo:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Aguinaldo Total a cobrar Jubilación mínima $453.796,69 $70.000 $226.898,34 $750.695,03 Jubilación máxima $3.053.622,05 - $1.526.811,02 $4.650.433,07 PUAM $363.037,35 $70.000 $181.518,65 $614.556 PNC (Invalidez/Vejez) $317.657,68 $70.000 $158.828,84 $546.486,52

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo es la entrega del bono previsional de diciembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $523.796,69.

Así es la distribución del bono previsional de diciembre

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?