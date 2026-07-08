Calendario de pagos de Anses: cuándo se cobra la PUAM de julio 2026

Los titulares del sistema previsional que mensualmente cobran la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), ya tienen disponible el cronograma de pagos del mes de julio y pueden consultar la fecha exacta de cobro.

Anses difundió las fechas de cobro de la PUAM Shutterstock - Shutterstock

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, para julio, ya se conocen las fechas exactas de acreditación, diagramadas según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Es preciso considerar que en julio, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad

Cuándo se cobra la PUAM de julio de 2026

A continuación figura el esquema de pagos del séptimo mes del año, de acuerdo al último número del DNI.

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0 y 1 8 de julio DNI terminados en 2 13 de julio DNI terminados en 3 14 de julio DNI terminados en 4 15 de julio DNI terminados en 5 16 de julio DNI terminados en 6 17 de julio DNI terminados en 7 20 de julio DNI terminados en 8 21 de julio DNI terminados en 9 22 de julio

Así quedó confeccionado el cronograma de pagos de julio Shutterstock

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones en julio de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en julio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $411.989,33 $70.000 $481.989,33 Jubilación máxima $2.772.298,07 - $2.772.298,07 PUAM $329.591,46 $70.000 $399.591,46 PNC (Invalidez/Vejez) $288.392,53 $70.000 $358.392,53

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

¿Qué es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)?

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos: