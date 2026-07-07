PNC: cuándo cobro las Pensiones no Contributivas de la Anses en julio 2026, con el aumento confirmado

Los adultos mayores que mensualmente reciben las PNC (Pensiones No Contributivas) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y deseen conocer con precisión cuándo se cobra la PNC de julio 2026, pueden consultar el calendario de pagos disponible del organismo previsional.

Las PNC se ajustan en un 2,15% Rodrigo Nespolo

En julio, los pensionados tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que, para este tipo de actualizaciones que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Como es habitual, las PNC se acreditan en la segunda semana de cada mes según la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del mes del organismo previsional.

Cuándo se cobra la PNC de julio 2026

Pese a que julio cuenta con días feriados y no laborables, la acreditación y pago de las PNC quedan acotadas a la segunda semana del mes y se abonan desde el jueves 8 hasta el miércoles 15 de marzo.

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 8 de julio DNI terminados en 4 y 5 13 de julio DNI terminados en 6 y 7 14 de julio DNI terminados en 6 y 9 15 de julio

Todas las fechas de pago de las PNC, según la terminación del DNI Shutterstock - Shutterstock

Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en julio de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $411.989,33 $70.000 $481.989,33 Jubilación máxima $2.772.298,07 - $2.772.298,07 PUAM $329.591,46 $70.000 $399.591,46 PNC (Invalidez/Vejez) $288.392,53 $70.000 $358.392,53

Por qué los titulares de PNC cobran la totalidad del bono

Es importante señalar que, aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para los beneficiarios con haberes que superen la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. Este cálculo se realiza de forma que la suma total (haber más bono) no exceda un tope establecido de $481.989,33.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?