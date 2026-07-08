Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este miércoles 8 de julio
El organismo previsional comienza con el calendario de pagos de jubilaciones mínimas y la AUH, entre otras prestaciones sociales
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Este miércoles 8 de julio arranca el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el séptimo mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes mínimos, y la AUH (Asignación Universal por Hijo), entre otras prestaciones.
En el séptimo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente con los días hábiles, por lo cual se consideran los feriados y días no laborables al confeccionar el calendario, y las acreditaciones se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.
Cronograma de pagos de Anses para este miércoles 8 de julio
El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este miércoles 8 de julio:
|Prestaciones
|Terminación del DNI
|Monto total a cobrar
Jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos
0 y 1
$481.989,33
Asignación Universal por Hijo
0 y 1
$118.436,84
Pensiones No Contributivas
0, 1, 2 y 3
$358.392,53
Cómo consultar la fecha de cobro
Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.
A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:
- Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.
- Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.
- Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.
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