El aguinaldo de diciembre tiene una fecha límite de pago, que está prevista en la legislación laboral. Este concepto corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente.

También conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se entrega en dos cuotas: la primera se abona durante el mes de junio y, la segunda, en el mes de diciembre. Este concepto lo cobran los trabajadores registrados y los jubilados y pensionados de la Argentina.

La fecha exacta de pago del aguinaldo fue establecida por ley Andrzej Rostek - Shutterstock

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2026

El aguinaldo de diciembre se abona en una fecha prevista por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día viernes. Aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre. Esta fecha está pautada para los trabajadores en actividad.

En tanto, los jubilados y pensionados, a quienes también les corresponde este concepto, cobran el aguinaldo en la misma fecha que la prestación principal y, según el nivel de ingresos, coincide con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. De acuerdo al monto de sus jubilaciones, los pagos se agrupan en diferentes semanas, siempre considerando la terminación del DNI. Para conocer la fecha exacta de pagos es preciso consultar el calendario que difunde la Anses al inicio de cada mes, y verificar la fecha según la prestación percibida.

La fecha de pago del aguinaldo para trabajadores registrados y jubilados Shutterstock

Cómo se calcula el aguinaldo

La segunda cuota del aguinaldo coincide con la mitad del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente. Eso quiere decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre. En caso de no haber trabajado el semestre completo, se le otorga al empleado un proporcional.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

Cuando un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.