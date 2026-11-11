Calendario SUAF: cuándo cobro la Asignación Familiar de noviembre 2026
Los beneficiarios ya pueden consultar el cronograma para este mes y el monto; según la terminación del DNI
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Los titulares de Asignaciones Familiares (SUAF) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual, ya pueden saber con exactitud cuándo se cobra la Asignación Familiar de noviembre.
En el undécimo mes del año, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
De acuerdo a la planificación mensual, las Asignaciones Familiares se abonan entre la segunda y tercera semana de cada mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios y considerando como días de pago solo las jornadas hábiles.
Cuándo se cobra la Asignación Familiar de noviembre 2026
El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Familiar por Hijo en noviembre, organizado según la terminación del número de DNI del beneficiario:
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
DNI terminados en 0
11 de noviembre
DNI terminados en 1
12 de noviembre
DNI terminados en 2
13 de noviembre
DNI terminados en 3
16 de noviembre
DNI terminados en 4
17 de noviembre
DNI terminados en 5
18 de noviembre
DNI terminados en 6
19 de noviembre
DNI terminados en 7
20 de noviembre
DNI terminados en 8
24 de noviembre
DNI terminados en 9
25 de noviembre
A cuánto llegan las Asignaciones Familiares en noviembre
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. La segunda condición para percibir alguna de las asignaciones familiares es que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope mensual, ya que se excluye del cobro a todo el grupo familiar.
Los siguientes valores corresponden a noviembre de 2026:
Asignación Familiar por Hijo
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.212.301
$79.812,80
Entre $1.212.301,01 y $1.777.957
$53.838,46
Entre $1.777.957,01 y $2.052.708
$32.564,29
Entre $2.052.708,01 y $6.419.726
$16.801,94
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.212.301
$259.861,30
Entre $1.212.301,01 y $1.777.957
$183.835,73
Desde $1.777.957,01
$116.023,37
Prenatal y Maternidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Hasta $1.212.301
$79.812,80
Entre $1.212.301,01 y $1.777.957
$53.838,46
Entre $1.777.957,01 y $2.052.708
$32.564,29
Entre $2.052.708,01 y $6.419.726
$16.801,94
Asignaciones de Pago Único
|Asignación
|Ingreso Grupo Familiar (IGF)
|Valor General
Nacimiento
Hasta $6.419.726
$93.032,34
Adopción
Hasta $6.419.726
$556.214
Matrimonio
Hasta $6.419.726
$139.297,43
Cónyuge
Hasta $6.419.726
$19.365,68
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
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