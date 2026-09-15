“Cambien Shenzhen por Argentina”: la chicana de Caputo a un periodista para defender el rumbo

“¿Qué estamos haciendo? Curiosamente, lo explicó muy bien un periodista kirchnerista”, chicaneó Luis Caputo al describir el rumbo del modelo. De esta manera, el ministro de Economía picanteó a Diego Iglesias, quien viajó a la ciudad de Shenzen y contó desde allí el crecimiento económico de China.

“Él está en China; si ustedes cambian Shenzhen por la Argentina, es exactamente lo que estamos haciendo. La explicación que da él es perfecta”, acotó el titular del Palacio de Hacienda durante su discurso en el Día de la Exportación junto a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), antes de pasar un video con el testimonio de Iglesias.

En diálogo con Radio Con Vos y citado por el ministro, Iglesias contó: “Para entender la China moderna que a todos nos sorprende, hay que entender Shenzen. Es la primera ciudad china que se transformó en una zona económica especial en 1980. El Partido Comunista Chino hizo un experimento con una economía de mercado: liberaron los precios y atrajeron grandes inversiones a través de extraordinarios incentivos fiscales y aranceles cero. Transformaron ese pueblo pesquero en una ciudad extraordinaria”.

“Cualquier coincidencia con lo que estamos haciendo no es pura casualidad. Lo único que habría que agregar es que esto funcionó en China y en cualquier país que lo haya hecho. No estamos reinventando la rueda: estamos aplicando lo que sabemos que funcionó en todo el mundo”, consideró Caputo una vez terminada la intervención del periodista.

En esa línea, el ministro agregó: “Es la primera vez que se aplica porque es la primera vez que tenemos un presidente (Javier Milei) que tiene el coraje de llevar estas políticas a cabo”.

“También le agregaría que esta transformación de China no se produjo en dos años y medio. El resultado es extraordinario, como bien dijo, pero esto es un proceso. Lo que más requiere es saber que estamos en el camino correcto y perseverar, no dejarse llevar por las ansiedades políticas del momento”, comentó el titular de la cartera económica, haciendo alusión a las discusiones sobre una economía que avanza a “dos velocidades”.

Por su parte, Iglesias recurrió a redes sociales para contestarle al ministro: “Camarada Luis Caputo: Comparar lo que están haciendo ustedes con lo que hicieron los chinos es como si los Danger Four dijeran que son Los Beatles. El RIGI da beneficios siderales sin pedir nada a cambio. Las Zonas Económicas Especiales exigieron transferencia de tecnología y asociación con empresas chinas, ¿por qué? Porque el objetivo era el desarrollo industrial local para generar masivos puestos de trabajo”.

Camarada @LuisCaputoAR. Comparar lo que están haciendo ustedes con lo que hicieron los chinos es como si los Danger Four dijeran que son los Beatles.

El RIGI da beneficios siderales sin pedir nada a cambio. Las Zonas Económicas Especiales exigieron transferencia de tecnología y… — Diego Iglesias (@IglesiasDiego) September 15, 2026

“Por otro lado, los productos tenían que ser exportables, evitando así que se volcaran al mercado interno y destruyeran otras empresas chinas que no estaban en las ZEE. Además, el Estado chino acompañó con grandes obras de infraestructura (puertos, rutas, telecomunicaciones, etcétera). Ustedes ni siquiera quieren arreglar la ruta que va a Vaca Muerta. En definitiva, la política le abrió el juego a la economía de mercado, pero la reguló y dirigió férreamente desde el Estado. P.D.: encuentro un tanto risueño que ustedes se comparen con los comunistas en términos positivos. Los errores en la Matrix son un deleite”, cerró el periodista.