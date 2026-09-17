Cambios en la Libreta AUH: las acreditaciones de la Asignación Universal serán automáticas y ya no habrá que presentar certificados

La acreditación de salud y escolaridad que deben presentar los beneficiarios de la AUH ahora pasa a ser automática, por lo que ya no habrá necesidad de gestionar el certificado manual para cobrar la prestación, según informó el Ministerio de Capital Humano.

Los titulares de la AUH quedarán eximidos de presentar los certificados de escolaridad y salud Micaela Urdinez

A través de un comunicado, la cartera que comanda Sandra Pettovello informó que “los datos sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades para los titulares de 5 a 17 años serán informados directamente a Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos, eliminando la necesidad de realizar la certificación presencial en papel”.

De esta manera los titulares de la AUH quedan eximidos de este trámite, por el que se mantenía retenido el 20% de la asignación, hasta completar la documentación expedida por la escuela para acreditar la condición de alumno regular, y con el certificado de vacunación que garantizaba el control sanitario.

De acuerdo a la información oficial, esta medida va en línea con los objetivos del Gobierno nacional de simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía. Asimismo, garantiza una mayor veracidad al verificar la información en la fuente oficial, reduciendo el margen de error y de fraude que implica la certificación manual, y optimiza la eficiencia administrativa.

Cabe destacar que, si el cruce automático de información no logra verificar los datos de un titular, se podrá continuar presentando la documentación de forma presencial ante Anses como lo hacía habitualmente.

De cuánto es la AUH en septiembre 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en septiembre, con la actualización del 2,11%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $123.221,55 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $401.226,62 Asignación por Embarazo $123.221,55

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Los destinatarios de la AUH de Anses

Quiénes reciben la AUH

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales: