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Asignación Universal por Hijo de Anses: de cuánto es la AUH en septiembre, con el aumento confirmado

Así quedan los nuevo valores del mes, tras la actualización del 2,11%

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La cifra de la AUH de septiembre
La cifra de la AUH de septiembre

Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciebn en septiembre un incremento del 2,11%, producto de la actualización mensual que se realiza tomando el último índice inflacionario.

Anses actualiza sus prestaciones en un 2,11%
Anses actualiza sus prestaciones en un 2,11%Leandro Garcia - Anses

En el noveno mes del año, la AUH tienen un reajuste del 2,11%, en concordancia con la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 añosy cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

De cuánto es la AUH en septiembre 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en septiembre, con la actualización del 2,11%:

Tipo de AsignaciónMonto
Asignación Universal por Hijo
$123.221,55
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$401.226,62
Asignación por Embarazo
$123.221,55

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Los valores de la AUH en septiembre de 2026
Los valores de la AUH en septiembre de 2026archivo - Archivo

Cómo presentar la Libreta AUH

  • Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
  • Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
  • Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
  • Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
  • El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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