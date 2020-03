Hoy empezó el paro de comercialización convocado por la Mesa de Enlace que durará hasta el jueves Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

A horas de haber comenzado el primer paro agropecuario convocado por la Mesa de Enlace contra la suba de retenciones de la soja por parte del gobierno de Alberto Fernández y que durará hasta el jueves, Gabriel de Raedemaeker , vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), dijo que " la medida de fuerza se está desarrollando dentro de los parámetros previstos ".

Ante la posibilidad de que surgieran distintos cortes de ruta durante la protesta, el dirigente remarcó en declaraciones a El Destape Radio : " No vamos a cortar rutas ni impedir el paso de camiones . No se pretende molestar al resto de la sociedad".

De esa forma el referente del sector insistió que la medida que empezó hoy -lunes- y concluirá el jueves, consiste en no comercializar productos agropecuarios. " Sólo vamos a no vender y no comprar ", dijo el empresario.

Sobre los motivos de la protesta, Jorge Chemes , presidente de la misma entidad, explicó que el paro " e s un reclamo por cuestiones de rentabilidad y excesiva carga impositiva " y graficó: "Venimos soportando un paquete impositivo muy grande. De 100 pesos que facturamos, entre 70 y 75 se lo lleva el Estado".

De esta manera, el ruralista desestimó cualquier incentivo político detrás de la medida, señalamiento que días atrás había hecho el presidente Alberto Fernández cuando dijo que los productores autoconvocados del campo son militantes de Pro.

A su vez, indicó que la medida -tras la fallida negociación con el Gobierno- fue exigida por los productores. " Nuestras bases nos pidieron a viva voz que se lleve adelante esta medida ", contó Chemes.

Autoconvocados

Roberto Palomo , vicepresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), entidad que no integra la Mesa de Enlace, se mostró en sintonía con las autoridades de CRA, e indicó " no vamos a salir a las rutas ya que la medida es un paro de comercialización ".

De esta manera descartó la posibilidad de que las entidades independientes a la Mesa de Enlace fueran las que encabezaran medidas activas de protesta en las rutas.

Sin embargo, Palomo se diferenció de las organizaciones tradicionales. " Nosotros empezamos el lunes pasado con la medida porque veíamos que la Mesa de Enlace no estaba con el mismo tenor que nosotros de descontento hacia las medidas del Gobierno ", explicó Palomo

"La Mesa de Enlace apostó al dialogo con el Gobierno pero mientras nos daban charla, subían los derechos de exportación", se quejó el dirigente.